Universidad del Pedregal denuncia secuestro de uno de sus alumnos

Un estudiante de Mercadotecnia, identificado como Norberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, fue secuestrado el martes cuando se dirigía a su domicilio luego de sus clases.

Mediante un comunicado, la institución informó que Norberto Ronquillo partió de las instalaciones de la universidad por la noche, sin especificar la hora, y avisó a su novia que se dirigía a su casa.

Los familiares del estudiante recibieron una llamada exigiendo dinero que posteriormente fue entregado a los supuestos secuestradores. Indicó que la carpeta de investigación correspondiente ya fue abierta. Hasta el momento se desconoce el paradero de Norberto.

“A dos días de tan terrible suceso no tenemos noticia de Norberto, quien el día de hoy (jueves) debería estar celebrando la conclusión de sus estudios de licenciatura acompañado de sus compañeros de generación”, dicta el comunicado.

Los festejos fueron suspendidos por el resto de los jóvenes graduados.

Hoy a las 17:00 horas se realizará una conferencia de prensa en las instalaciones de la universidad.

En su página de Facebook, la institución cambió su foto de portada por una imagen con el hashtag #NosFaltaNorberto.

"La violencia generalizada que vive nuestro país no nos puede vencer, debemos luchar porque lo monstruoso no se convierta en lo cotidiano, porque la inhumanidad no sea parte de lo habitual por ello, exigimos a las autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos que laceran a la familia Ronquillo Hernández", dicta el comunicado.