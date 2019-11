Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó este miércoles el titular del organismo, Santiago Nieto.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a casos de la anterior administración con OHL”, refirió a su salida de la reunión de gabinete que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Además, dio a conocer que se está trabajando con la Secretaría de Turismo para temas de un posible desvío de recursos en el Consejo Mexicano de Promoción Turística.

“El presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre, tiene que ser denunciado ante las instancias competentes, ya sea la Secretaría de la Función Pública, sea Procuraduría Fiscal, sea Fiscalía General de la República (FGR)”, añadió.

Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, dice Gabriel García sobre denuncias a ‘superdelegados’

Luego de que se diera a conocer que 10 de los llamados ‘superdelegados’ estatales están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el coordinador general de los Programas del Bienestar, Gabriel García Hernández, consideró que se tiene que llegar a sus últimas consecuencias, y de lo que se compruebe, tendrá que haber efectos.

“Si hay alguien que pudiera tener una acción, que pudiera presumirse o comprobarse que se utilizan los recursos públicos para fines electorales, esto ya está muy claro, tiene que salir de la administración. Y debe de haber consecuencias legales”, dijo a reporteros este miércoles luego de la reunión de Gabinete que sostuvo en Palacio Nacional.

Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, según lo dicho por la Secretaría de la Función Pública el pasado 24 de octubre.

“Existe una separación por completo de lo que eran las actividades partidarias, de la actividad de Gobierno, es algo que se hace por convicción, no podríamos estar aquí, luchamos contra eso toda la vida. Se trata, de un problema que se ha combatido, ya no tenemos partido, ahora el partido se llama México, ya no se puede tener esas diferencias”, agregó.