UnDíaSinEllos: Irma Eréndira Sandoval sugiere que sean los hombres los que se vayan a paro nacional

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, sugirió que sean los hombres los que no trabajen el próximo 9 de marzo para que las mujeres "sacudan" al país.

"Salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", publicó en su cuenta de Twitter.

Agrupaciones feministas lanzaron esta semana #UnDíaSinNosotras, una convocatoria para realizar un paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios en el país.

Bajo el lema 'El nueve ninguna se mueve', las mujeres piden no realizar actividades escolares y laborales, así como no comprar ningún producto el día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

Funcionarias como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y periodistas como Carmen Aristegui, anunciaron que se sumarán al paro.

La colectiva Brujas del Mar, quien propuso #UnDíaSinNosotras, informó que diversas mujeres con ideologías distintas, como Margarita Zavala, Denise Dresser y Mon Laferte, han compartido la convocatoria.

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras, anunciaron que se unirán al paro de labores.

Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que las mujeres que trabajan en el recinto legislativo y que quieran unirse a la convocatoria tendrán garantizado el pago de ese día.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que sus empleadas, desde oficiales judiciales hasta los más bajos rangos, podrán ausentarse a sus centros de trabajo sin que haya sanciones en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que las trabajadoras del Gobierno federal tienen la "libertad plena" de participar en el paro nacional.

Lo mismo hizo la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, al anunciar que se publicará en la Gaceta de la Ciudad de México un acuerdo para que las funcionarias de su administración no sean sancionadas de ninguna manera si deciden no trabajar ese día.

