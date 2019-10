¿Una terna de mujeres para la Suprema Corte? AMLO lo está analizando

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este viernes que aún analiza a quienes integrarán la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero destacó que analiza que sea de mujeres.

"Creo que de los 10 ministros hay tres mujeres. No, dos. Por eso casi es un clamor el que la propuesta de la terna sean mujeres. Pero todo eso lo estoy analizando", apuntó.

La Suprema Corte está compuesta por 11 ministros, incluido el ministro presidente. Actualmente solo hay dos mujeres: las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa.

La vacante existente se debe a la renuncia de Eduardo Medina Mora, quien anunció su salida el 3 de octubre, la cual fue aprobada por López Obrador el mismo día y aceptada por el Senado el martes.

No obstante, el mandatario federal señaló que si hay 10 ministros de los 11 que deberían ser, esto no implica un problema pues pueden continuar con sus labores, por lo que "no es un asunto que amerite resolverse pronto".

No dio más detalles sobre el día en que enviará la terna al Senado de la República. Para ser elegido, el o la candidata deberá obtener dos terceras partes de los votos.