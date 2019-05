Una persona no es el Gobierno, señala Romo por renuncia de Germán Martínez al IMSS

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, dijo este martes desconocer los motivos de la renuncia de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero dejó en claro que “una persona no es el Gobierno”.

Tras conocer la decisión del ahora exfuncionario, dada a conocer esta mañana a través de una carta, Romo Garza se limitó a decir: “De la renuncia sinceramente no sé y no he platicado con él”.

Después de clausurar las actividades de la Convención Nacional de Industriales 2019, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que Martínez Cázares es un hombre muy valioso y bueno, pero insistió en desconocer lo que lo llevó a presentar su renuncia.

En la citada carta, Martínez Cázares acusó a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de tener una "injerencia perniciosa" en el Instituto, lo cual pone en riesgo la prestación de los servicios.

Por otra parte, Romo Garza ofreció una disculpa a los industriales porque ningún funcionario federal acudió este lunes a inaugurar la Convención, pues hubo una “confusión” desde su oficina.