Un hombre que ganó 2 veces la lotería, Black Eyed Peas cantan en español y otras notas para olvidarte del COVID-19

Este lunes tenemos la historia de un hombre que ganó ya dos veces la lotería, te contamos sobre el nuevo álbum de Black Eyed Peas en español, un nuevo descubrimiento en Stonehenge y más. Esto para que no todo sea coronavirus en tu día.

Un hombre 'suertudote' gana la lotería... por segunda vez

¿Cómo lo hace? Por segunda vez, un hombre del sureste de Michigan ganó un premio de la lotería de 4 millones de dólares, informaron las autoridades este lunes.

Mark Clark, de South Rockwood, raspó un boleto con una moneda que le fue dada por su padre, quien ya falleció, hace cerca de 10 años. Ambos solían pescar juntos luego que Clark ganó un premio instantáneo anterior de 4 millones de dólares en 2017.

“Uno nunca imagina ganar millones una vez, y definitivamente nunca piensa que pasaría dos veces”, dijo Clark, de 50 años, en un comunicado emitido por la Lotería de Michigan.

Clark eligió aceptar una bolsa total cercana a los 2.5 millones de dólares en lugar de recibir los 4 millones en pagos diferidos.

Black Eyed Peas cantan en español con Translation

Después de crecer en Los Ángeles rodeados de música latina, los Black Eyed Peas querían rendir homenaje a esta música con un álbum cantado en español. Así surgió Translation para el cual invitaron a Maluma, J Balvin, Shakira, Piso 21 y Becky G.

“Yo soy medio mexicano y medio nativo americano, will.i.am nació en el este de Los Ángeles y creció con muchos mexicanos casi toda su vida y apl.de.ap es de Filipinas, así que siempre hemos estado inspirados y rodeados de música latina”, dijo Taboo en una videollamada reciente con The Associated Press a propósito del lanzamiento del álbum al que definen como una muestra de pop urbano latino.

En Translation, lanzado el fin de semana pasado, cantan en spanglish con mucho sabor.

Empezaron a idear el álbum en 2017 y pusieron manos a la obra un año después, cuando terminaron su disco anterior Masters of the Sun Vol.1. El trabajo formal de Translation comenzó en enero del año pasado y curiosamente el COVID-19 y la cuarentena no fueron un impedimento para que lo terminaran.

Algunas canciones del álbum ya han sido dadas a conocer previamente como Ritmo (Bad Boys For Life) con J Balvin y más recientemente Mamacita con Ozuna que es gente bailando sólo que en esta ocasión es en Tik Tok.

¿Hay más 'secretos' en Stonehenge? Arqueólogos descubren conjunto de enormes zanjas

Los arqueólogos informaron este lunes e l descubrimiento de un importante conjunto prehistórico cerca de Stonehenge , que podría arrojar nueva luz sobre los orígenes del místico círculo de piedra en el suroeste de Inglaterra.

Los expertos de un grupo de universidades británicas lideradas por la Universidad de Bradford precisaron que el sitio consiste en al menos 20 fosos enormes, de más de 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad cada uno, que forman un círculo de más de 2 kilómetros de diámetro.

El nuevo hallazgo está alrededor de un monumento circular conocido como Durrington Walls, un pueblo neolítico a unos 2 kilómetros de Stonehenge.

Los investigadores dicen que los fosos parecen haber sido excavados hace unos 4 mil 500 años y que podrían marcar el límite de Durrington Walls, un área o recinto sagrado.

Tras 22 años, finalmente llegó: anuncian Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot es uno de los videojuegos más recordados de finales del siglo XX. Las infancias vieron salir una trilogía completa de esta serie en tres años consecutivos: 1996, 1997 y 1998.

Tras 22 años del lanzamiento de Crash Bandicoot 3: Warped, esta historia tendrá una continuación.

El videojuego lanzó este lunes el trailer oficial de su nueva entrega, la cual llevará por nombre Crash Bandicoot 4: It's About Time.

En los últimos años, Crash únicamente había tenido relanzamientos mejorados de sus ya clásicos títulos.

El nuevo Crash Bandicoot 4: It's About Time saldrá a la venta el 2 de octubre de 2020 para PlayStation 4 y Xbox One. Desde este momento ya se encuentra en preventa.

Esta es la imagen más grande del Universo captada por rayos X

La frase es trillada y un cliché cuando de ciencia se habla: la Tierra es apenas un grano de arena (o mucho, mucho menos) en todo el Universo. Pero es verdad... y para prueba de ello, una imagen de la inmensidad del cosmos.

El telescopio eROSITA -proyecto del Max Planck Institute For Extraterrestrial Physics (MPE)- compartió el 19 de junio su primera imagen del Universo captada por rayos X.

La fotografía fue elaborada al captar los de rayos X de más de un millón de objetos en el Universo, por lo que es la imagen más grande de su tipo hasta el momento.

El proyecto del telescopio eROSITA, que fue puesto en órbita en julio de 2019, tardó alrededor de seis meses para crear dicha imagen: exactamente, 182 días.

"La imagen de todo el cielo revela con detalle la estructura del gas caliente en la Vía Láctea y el medio circungaláctico que lo rodea, cuyas propiedades son clave para comprender la historia de la formación de nuestra galaxia. El mapa de rayos X de eROSITA también revela estrellas con fuertes coronas calientes magnéticamente activas, estrellas binarias de rayos X que contienen estrellas de neutrones, agujeros negros o enanas blancas, y espectaculares restos de supernovas en nuestra galaxia y otras galaxias cercanas, como las nubes de Magallanes", detalló el MPE en un comunicado.

