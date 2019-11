'Un bate es un juguete', una de las razones del juez para dejar libre a exesposo de Abril Pérez

Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril Pérez, dijo este viernes que una de las razones del juez para dejar libre a Juan Carlos García fue que el bate con que la agredió el pasado 4 de enero es considerado un juguete y no una arma.

Además, comentó Javier Pérez, en entrevista con Reforma, que la otra razón del juez fue que, de haber querido, la hubiera matado mientras estaba despierta y no al estar dormida.

"Al final el juez le dijo que para él las dos razones principales, eso me lo refirió ella y en su momento el abogado, eran que ella había sido atacada durante la madrugada cuando estaba dormida y que si le hubiera querido matar la hubiera matado despierta y no dormida; y la otra cosa es que un bate, y es algo increíble, para un juez no es considerado un arma, es considerado un juguete, un artefacto lúdico", señaló en la entrevista Javier Pérez.

El 4 de enero de 2019, Juan Carlos García dio tres golpes con un bate a Abril Pérez mientras ella dormía; dos de ellos fueron en la cabeza, lo que le provocó lesiones en el cráneo.

Por estos hechos, se inició un proceso legal contra el sujeto, el cual después de meses terminó en una medida cautelar para que no se acercara a Abril Pérez y sus hijos, y en septiembre con la prisión preventiva para Juan Carlos García.

Sin embargo, el 8 de noviembre es la fecha en que García, exesposo de Abril Pérez, fue liberado.

Para lograr su liberación, el magistrado Héctor Jiménez López le concedió el cambio de medida cautelar y dijo que le quitarían la prisión preventiva; mientras que el juez Federico Mosco González le reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, y un segundo juez, Carlos Trujillo, ordenó, el 8 de noviembre, la libertad del detenido.

Días después de ser liberado, el 25 de noviembre, Abril Pérez recibió dos disparos por la espalda, lo que ya se investiga como feminicidio por la autoridades de la Ciudad de México.

Uno de los principales sospechosos del crimen es Juan Carlos García.