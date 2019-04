Estudiantes de la UAM exigen con marcha el levantamiento de la huelga

Mil 500 estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) marcharon este jueves del Palacio de Bellas Artes al Zócalo para exclamar "¡UAM abierta ya!", donde el rector general, Eduardo Peñaloza, señaló que existe un enemigo dentro del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), del que aún no tenía claridad.

"El enemigo está pero es muy difícil identificarlo en el SITUAM, entonces eso ya lo sabe la mayoría y es importante decirlo (...) Tenemos hipótesis pero no tenemos claridad, no puedo decirlo porque no lo tengo claro", explicó al brindar un mensaje en el Zócalo.

El funcionario universitario aseguró que trabaja para terminar el conflicto que cumple 84 días, y lanzó un llamado al sindicato para atender la necesidad de los más de 58 mil estudiantes de regresar a las aulas.

"Este conflicto ya no tiene razón de ser, ya pasó, ya hicimos las propuestas que teníamos que haber hecho. Creo que estamos de acuerdo en que esto debe pasar a otro plano (...) Solamente un llamado a la sensatez y a que puedan recapacitar porque la oferta es buena. Nosotros ya no vamos a ofrecer más", agregó.

Peñaloza Castro aseguró que participó en la movilización tras una invitación de los académicos, entre los que se encontraban los "distinguidos", que son fundadores, eméritos y "padres de la UAM", por lo que reiteró que no se trataba de una invitación desde las autoridades de la UAM, pese a que la invitación se difundió en todas las redes de la institución.

"Sólo quisiera decir que estamos con la UAM, es importante reiterar que todos somos UAM, que defendemos una universidad a la que al menos yo siento que pertenezco, estoy orgulloso de pertenecer con ustedes, que es un ejemplo de democracia, libertad, liderazgo y compromiso compartido", añadió.

En el Zócalo se instalaron casillas para que los estudiantes y maestros votarán sobre continuar o no con la huelga, una encuesta que comenzó, vía electrónica, el viernes 19 de abril, en la que hasta el momento llevaban siete mil 70 votos, 94.3 por ciento a favor de que termine el paro.