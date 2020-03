Turistas italianos y alemanes continúan llegando a Chiapas pese a COVID-19, asegura Turismo local

Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS.- Pese a la pandemia de coronavirus, turistas de Alemania y de Italia, uno de los principales países afectados por el brote, continúan llegando a Chiapas, informó la secretaria de Turismo, Katyna de la Vega.

La funcionaria dijo que no se puede impedir que arriben, pero se les pide “que se mantengan en los hoteles”.

Chiapas es uno de principales destinos turísticos de México, en el marco del avance de la pandemia, el 86 por ciento de los turistas que tenían por destino el estado han cancelado las reservaciones; sin embargo, pese a las peticiones para suspender todas las actividades no esenciales, “seguimos recibiendo visitantes extranjeros. Entre 50 y 60 visitantes extranjeros que están llegando aún (…) los visitantes que estamos teniendo son de Italia, y unos alemanes que llegaron hoy. No se les puede pedir que no lleguen”, informó De la Vega.

La funcionaria detalló que en el aeropuerto, al momento de su arribo, se les entrega “una hojita a cada visitante, para poderle dar seguimiento. Si nos enteramos que uno de esos turistas llega a presentar algún síntoma, se le puede que dar seguimiento con todas las personas que tuvieron contacto. Se les recibe y se les convoca a que se queden en su hotel”. No hay garantía de que siguen la recomendación.

Entre las ciudades que visitan en Chiapas, se encuentra San Cristóbal de las Casas, donde 11 hoteles ya cerraron; y Palenque, ciudad donde un chofer prestador de servicios turísticos es una de las 11 personas actualmente contagiadas por el COVID-19.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el chofer se contagió por atender a un turista extranjero que llegó a Palenque. Su estado de salud es grave y se encuentra en terapia intensiva con un “diagnóstico reservado”.

Este día se incremento en Chiapas a 11 el número de personas contagiadas, 4 casos más que ayer. De los 11 casos, el chofer que Palenque es quien tienen una mayor afectación, explicó José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud Estatal.

Detalló que los contagios se detectaron en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula y San Cristóbal de las Casas; hay otros 18 casos sospechosos.