Trump optó por política 'de buena vecindad': AMLO tras freno a designación de cárteles como terroristas

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar la designación de los cárteles mexicano de la droga como terroristas , y dijo que prefirió "mantener una política de buena vecindad".

"Debemos de trabajar como él lo expresa, de manera coordinada, tiene que haber cooperación con respeto a nuestras soberanías, cooperación sin intervencionismo", comentó López Obrador desde la terminal marítima de Dos Bocas en Paraíso.

El mandatario mexicano señaló que siempre ha sido partidario de buscar salidas pacíficas ante los conflictos, pues para eso se inventó la política, con el fin de evitar la confrontación.

"No se puede, ya se demostró con la estrategia fallida que se implementó en los últimos años, no se puede enfrentar la violencia con más violencia. No es con el uso de la fuerza como resolveremos los problemas de inseguridad, no se puede enfrentar el mal con el mal ni apagar el fuego con el fuego ", agregó.

López Obrador sostuvo que ahora es necesario buscar soluciones conjuntas al tráfico de drogas, el tráfico de armas y de dólares que golpean a ambos países.

En ese sentido, el presidente reiteró que México es un país libre y soberano, y ninguna hegemonía extranjera decidirá sobre lo que corresponde únicamente a los mexicanos.