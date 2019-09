Tribunal Electoral de Baja California rechaza emitir sentencia sobre Ley Bonilla; dejan 'tarea' a la Corte

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la decisión sobre la ampliación de la gubernatura del estado, de dos a cinco años, toda vez que ya se han pronunciado en ese asunto.

Este jueves, el Tribunal local sesionó y desechó emitir un dictamen sobre el particular. La ley Bonilla aún no se ha publicado en el periódico Oficial del Estado; los magistrados locales señalaron que no están capacitados para determinar la legalidad del periodo, y apuntaron que ya se analizó.

Se refirieron a un recurso presentado por el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, en el que se desiste de impugnar la entrega de constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección del 2 de junio, donde resultó ganador.

La reforma que permitiría a Bonilla Valdez gobernar Baja California por cinco años y no por dos no puede ser impugnada hasta que se publique y, por eso, la SCJN no le ha dado cause a ningún recurso de impugnación pues en el papel, la llamada Ley Bonilla aún no está plasmada.

La legislatura pasada no la envió al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que la publicara; y la actual tampoco lo ha hecho.