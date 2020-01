Tribunal concede suspensión provisional de la inhabilitación por 10 años impuesta a Rosario Robles

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años impuesta contra la exsecretaria federal Rosario Robles, informó este viernes Mariana Moguel Robles, hija de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El pasado 18 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Rosario Robles por 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial, de acuerdo con la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.

"Hoy, el TFJA concede la suspensión provisional de la ILEGAL INHABILITACIÓN emitida por la SFP contra Rosario Robles. La legalidad y la justicia siempre por encima de la venganza política. #VenganzaNoEsJusticia ", escribió Moguel Robles en su cuenta de Twitter.

En la resolución, que debe acatar la SFP en las próximas 48 horas, el TFJA menciona que se tomó la decisión de conceder la suspensión provisional porque de lo contrario se afectaría la imagen de Robles en el ámbito personal y profesional.

La defensa de la exfuncionaria dijo en entrevista con Animal Político que la suspensión provisional sirve para que no haya sanciones sin una resolución antes establecida.

"Tiene el efecto de que no haya sanción alguna hasta que no quede firme la resolución, por lo que implica que de momento no haya ninguna inhabilitación y que por lo tanto pudiera trabajar para el gobierno federal", dijeron los abogados.

Rosario Robles está presa desde el 13 de agosto en el penal de Santa Martha Acatitla. El 18 de diciembre, el Tercer Tribunal Unitario ratificó la prisión preventiva contra la exfuncionaria por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la 'Estafa Maestra'.