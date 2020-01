Tres 'pendientes' del Gobierno de AMLO para 2020, según Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, dijo este miércoles que hay tres retos que debe enfrentar el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador este año.

Castañón señaló, en el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, que se debe hacer un serio análisis de lo que a cada quien le corresponde hacer desde su área, ya que aún hay tres retos que el país debe enfrentar: inclusión, seguridad y confianza.

"Es nuestro tiempo y es nuestro país, tenemos que luchar por la inclusión, la confianza y la seguridad. Estamos en donde estamos porque es el fruto de nuestra historia de estos últimos años y hay que encontrar las herramientas para modificarlos", apuntó el extitular de CCE.

Referente al crecimiento del país, a un año del Gobierno de López Obrador, el exlíder empresarial aseguró que hay políticas públicas que deben evaluarse y cambiarse.

"En un año que termina y que crecimos al 0 por ciento (...) evidentemente hay políticas públicas que deben ser modificadas y evaluadas por parte del Ejecutivo y Legislativo porque estamos contribuyendo al México moderno que aspiramos todos, y no solo es modernidad, es inclusión, pero la forma en la que se quiere incluir es donde discrepamos", dijo.

¿Qué tanto cambió el país en el último año?

Castañón señaló que es una constante evolución y no considera justo comparar lo viejo con lo nuevo.

"Me parece que el AMLO de candidato y el de hoy nos trae también algunos beneficios. No podemos soslayar en que mucha spersonas confían en su visión", detalló.

El exdirectivo lanzó varias preguntas al aire para hacer una reflexión sobre lo que, quizá, la IP y otros sectores dejaron de lado:

"¿no habremos perdido humanismo en la toma de decisiones?, ¿nos habremos convertido en tomadores de decisiones frías sin contemplar a las personas? Tenemos que contemplar más a las personas, estar cerca de los trabajadores, comprender los roles. Tenemos que cohesionarnos más como país".

En cuanto a la falta de confianza para la inversión en el país, Castañón explicó que ha habido decisiones en las que no se contempla el modelo de la empresa, y si quien toma decisiones de las empresas no ve seguridad, y se le ataca en decisiones importantes, mejor se espera a contemplar certeza y seguridad en decisiones públicas.

"Toda empresa que no reinvierte está destinada a morir con el tiempo. Si en México no se le da importancia a nuevas tecnologías, todas las empresas que no tengan acceso a ella se debilitará con el tiempo", afirmó.

"No podemos soslayar el hecho de que muchas personas confían en él (Andrés Manuel López Obrador), y en su visión", dijo el empresario Juan Pablo Castañón (@jpcastanon) en entrevista para #LaSillaRoja. pic.twitter.com/uaXkrLIOb2 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 2, 2020

¿Y cuál es el reto del país con el T-MEC?

El gran reto del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es que las autoridades regionales y federales, así como las organizaciones empresariales, deben ver cómo manejar el tema laboral, pero siendo competitivos, apuntó Castañón.

Detalló que el tratado es un gran paso en beneficio de los derechos laborales, y que debe observarse que las normas y políticas sean justas y equitativas para los tres países en la aplicación.

En relación al T-MEC, el empresario Juan Pablo Castañón (@jpcastanon) señaló que es inequitativo que México cumpla con compromisos internacionales que Estados Unidos no cumple. #LaSillaRoja. pic.twitter.com/53chSxjUdv — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 2, 2020

¿Cuánto le cuesta al país la inseguridad y violencia?

El exrepresentante empresarial refirió que a México le cuesta 155 mil millones de pesos el tema de la inseguridad y violencia, ya que, entre otras cosas, inhibe la inversión y productividad.

"Más grave veo la falta de Estado de derecho y tranquilidad en las poblaciones de México; además de muertos con violencia, que son muy relevantes, no hay nada que desmotive más a una sociedad que el secuestro y cobro de piso por el crimen organizado", sentenció.

"Es el estado quien debe salvaguardar el orden y respeto de las personas", finalizó Castañón.