Traslado de valores, la nueva tarea del Ejército

Una nueva tarea se le ha comisionado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): el traslado de valores a las casi 13 mil sucursales del Banco de Bienestar que serán creadas en las comunidades más apartadas del país para que los pobladores puedan retirar los recursos de los programas sociales. La medida es ante una banca comercial que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no ha cumplido” en atacar un rezago histórico.

Durante la conferencia matutina ayer en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer que el mecanismo será similar al que se lleva a cabo para el traslado de hidrocarburos en el país a través de pipas que opera el Ejército, que fueron compradas hace un año para evitar el llamado huachicol.

“¿Por tierra, aire y mar?”, se le preguntó al Presidente.

“Estamos hablando de los lugares más apartados, cuando dices mar, me refiero a Bahía Tortuga o Guerrero negro, hay sitios por donde las empresas que trasladan valores no quieren ir. Y con dinero en efectivo, no queremos, es mucha la tentación de que haya piquete de ojo y el riesgo que corren los que van, porque ya hemos tenido problemas”, respondió durante su conferencia.

Este fin de semana, el Presidente se refirió al inicio de la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. “Este año se van a construir mil 350”, aseguró.

Según datos de López Obrador, en más de mil municipios no hay cajeros. Sobre todo, en las cabeceras municipales.

“En las primeras mil 350 sucursales bancarias, van a tener Internet, no sólo la sucursal”, añadió ayer durante su conferencia matutina.