Tras abucheos, Sánchez Cordero pide respeto para AMLO

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidió respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de los abucheos que recibió el pasado fin de semana al inaugurar el estadio de beisbol de Los Diablos Rojos.

“Yo pediría respeto para el Presidente. Realmente no es agradable para nadie, pero el señor Presidente nos ha dicho que la libertad de expresión es irrestricta, es parte de la libertad de expresión, pero yo pediría más educación, más solidaridad con cualquier persona”, expresó Sánchez Cordero entrevistada al término de la presentación del Sistema Nacional de información sobre Discriminación este lunes.

La responsable de la política interior sostuvo que es posible hacer reclamos. Sin embargo, consideró que llegar al abucheo es una falta de respeto.

Apuntó que, en su opinión, en este caso “son grupos que muchos de ellos no están de acuerdo con nosotros, con la política que el señor Presidente está llevando a cabo. Yo estoy convencida que no podría ser de otra manera, pero hay gente que no le gusta”.

Luego de que López Obrador atribuyera los silbidos a la "porra del equipo fifí", la titular de Segob consideró que a ella no le parece “un insulto ni nada esta manera de identificar a un grupo conservador”. Afirmó que eso no es discriminación y bromeó: “yo soy fifí”.

Asesinato de Colosio, un caso 'prácticamente cerrado'

Sánchez Cordero se refirió también al caso del asesinato del excandidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, hace 25 años en Lomas Taurinas, Tijuana y afirmó que éste está prácticamente cerrado.

Comentó que la carta que envió la familia del autor material del magnicidio, Mario Aburto, es porque quieren que se revise el proceso, pero “el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (Luis Raúl González Pérez), que fue el último fiscal del caso, me decía que la investigación está prácticamente cerrada”.

Sánchez Cordero apuntó que se trata de “un estudio impresionante. Él (González Pérez) fue el último encargado de la Fiscalía y tiene un disco que me acaba de obsequiar en donde las pruebas periciales son todas hechas por institutos de la Universidad Nacional”.

“Inclusive hay una prueba de astrónomos de la Universidad Nacional de la manera de cómo estaba el sol y como se movía, o sea, impresionante, y me entregó un disco y desde luego me dice que estaba en reserva el caso por si había pruebas supervenientes pero nada más. Pero básicamente ahí está todo”, explicó.

Agregó que “hay sentencias definitivas y hay una investigación científica de altísimo nivel de la universidad sobre todos estos hechos. Si hay elementos supervenientes se podría abrir, si no los hay, no. Esa es la única rendija que se dejó, si hay hechos supervenientes, y no ha habido hechos supervenientes”.