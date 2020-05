Transparencia en cupo de hospitales, en compras, cifras de contagios y en muertes, exigen partidos

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe “asumir ya su compromiso con la honestidad” y en contra de la corrupción, exigieron legisladores federales de la oposición.

Los parlamentarios demandaron transparencia en los informes del cupo o sobrecupo en hospitales por infectados del COVID-19, en las compras de equipos e insumos médicos y en la difusión de las cifras reales de contagios y muertes.

El diputado del PAN, Luis Mendoza Acevedo, advirtió que “tan grave es que no haya transparencia en la compra de los ventiladores y otros insumos médicos, como el que los familiares de un infectado no sepan con claridad en qué hospitales hay cupo y en cuáles no para llevar a sus enfermos”.

“Es indispensable conocer también con claridad desde los infectados en el mismo gobierno, en los hospitales, en las Secretarías, que se conozcan las cifras reales a nivel federal, en los estados y que se transmitan con transparencia a la ciudadanía desde Palacio Nacional”, insistió.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Social, el legislador panista criticó que “en este momento los mexicanos no quieren mensajes de aliento ni frases de cariño o de Navidad, como los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que realmente urge son bases de crecimiento económico para salir de la crisis”. “Debe asumir ya su compromiso con la honestidad”, dijo.

El vocero de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa, exigió claridad en la cifras de infectados y de muertes por el COVID-19, porque además de riesgoso para el país, ante el mundo somos un riesgo y al parecer hacemos el ridículo, dijo.

Además, el priista solicitó a la Secretaría de Hacienda un informe puntual y actualizado del ejercicio del gasto público para atender la emergencia sanitaria, así como los apoyos económicos o en especie que el Gobierno federal ha otorgado a la población y empresas, a partir de que declaró la emergencia sanitaria, el pasado 30 de marzo.

Dijo que la dependencia debe informar del monto total de las medidas aplicadas y el avance físico y financiero de las mismas; entregar un listado de personas físicas y morales apoyadas, incluyendo el monto del apoyo; cantidades y montos específicos por tipo de apoyo y avance en su entrega y ejercicio presupuestario, con el mayor nivel de desagregación disponible, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.

Además, pidió informes por unidad de salud que recibió los recursos y georeferenciación de dichas unidades; sobre las adquisiciones realizadas y en proceso de ambulancias, equipo médico, equipamiento de centros y unidades de salud, así como de cualquier otro insumo, médico o de otra índole, que realice el Gobierno federal para atender específicamente la situación de emergencia; del listado de proveedores de los insumos mencionados; mecanismo de adquisición de los insumos y referencia a los procesos de contratación, entre otros aspectos.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, exigió a la Secretaría de la Función Pública “investigar e informar la compra de ventiladores”, y a la Secretaría de Salud le demandó “responsabilidad en sus informes sobre los casos de contagiados y muertes verdaderas por el COVID-19”.

“Esperamos que el ofrecimiento presidencial de investigar a León Manuel Bartlett Álvarez, por la venta a sobreprecio de ventiladores al IMSS, vaya en serio y no resulte una simulación como el caso de la investigación de la Secretaría de la Función Pública contra Manuel Bartlett”, recordó.

“Es tiempo ya de que el gobierno de López Obrador asuma su compromiso en el combate a la corrupción, que se investiguen las compras millonarias por adjudicación directa y que se informe al país entero”, demandó la perredista.