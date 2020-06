Tortugas marinas, históricas erupciones volcánicas y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles tenemos que la UNAM volvió al top de las 100 mejores universidades del mundo, el descubrimiento de una de las mayores erupciones volcánicas registradas y un hermoso avistamiento de tortugas verdes.

Cuartoscuro

La UNAM vuelve al top de las 100 mejores universidades del mundo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a colocarse dentro del grupo de las cien mejores universidades del mundo del QS World University Rankings 2021, informó la institución este miércoles.

La casa de estudios pasó del peldaño 103 al 100 del estudio.

"En su más reciente clasificación mundial, QS ubicó a la UNAM como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica, junto con la Universidad de Buenos Aires, superando incluso no solo a todas las latinoamericanas, sino también a las de España y Portugal", detalló en un comunicado.

En el análisis, la UNAM obtuvo 93.3 de 100 puntos posibles en el indicador Reputación Académica. En el aspecto de Reputación entre Empleadores, registró una calificación de 90.9.

@GeologyPage

Descubren en Yellowstone una de las mayores erupciones volcánicas en la historia

Un equipo de científicos anunciaron el descubrimiento de dos supererupciones volcánicas en el Parque Nacional de Yellowstone , situado en Estados Unidos, incluida una de las cinco más potentes que se tiene registro.

En un estudio publicado en la revista Geology, los investigadores dijeron que estas dos supererupciones asociadas con la pista del punto de acceso de Yellowstone, incluido lo que creen que fue el evento más grande y cataclísmico de la provincia volcánica.

"Descubrimos que los depósitos que anteriormente se creía que pertenecían a múltiples erupciones más pequeñas, eran en realidad láminas colosales de material volcánico de dos supererupciones previamente desconocidas hace unos 9 y 8.7 millones de años", dijo Thomas Knott, vulcanólogo de la Universidad de Leicester y el autor principal del artículo.

El equipo, que también incluyó investigadores del British Geological Survey y de la Universidad de California, Santa Cruz, estimó que la supererupción de Grey's Landing fue un 30 por ciento más grande que el poseedor del récord anterior (el conocido Tuff de Huckleberry Ridge) y tuvo un efecto devastador.

Shutterstock

Cabras trepadoras de árboles: así es como ayudan al medio ambiente

Las cabras son parte de la vida ganadera de muchos países alrededor del mundo. Es común verlas escalar rocas y otras superficies... ¿pero árboles de hasta 10 metros de altura?

Las cabras trepadoras de árboles abundan en zonas áridas, sobre todo en el suroeste de Marruecos . Al no haber territorios verdes debido a que gran parte del año no llueve, estos animales tienen que encontrar una forma de conseguir su comida.

De acuerdo con el estudio 'Tree‐climbing goats disperse seeds during rumination ', de la revista Frontiers in Ecology and the Environment, las cabras domésticas en el suroeste de Marruecos trepan entre 8 y 10 metros a los árboles de argán (típicos de este país africano) para conseguir alimento en las épocas de mayor sequía.

Esto no solo las ayuda a sobrevivir, sino que es benéfico para el medio ambiente. ¿Por qué? Al comer desde lo alto de los árboles, esto animales escupen las semillas de los frutos que engullen.

Las semillas se dispersan alrededor del terreno, lo que provoca que crezcan más arboles y continúe el ciclo de alimentación para las cabras y para los habitantes que consumen los frutos o la madera.

¿Quién quiere escuchar la 'nueva' canción de Metallica hecha por un robot?

El YouTuber Kirt Connor o ‘Funk Turkey’ compartió una ‘nueva’ canción de Metallica hecha por un robot.

La nueva canción ‘Deliverance Rides’ se realizó usando el programa lyrics.rip, con el cual puedes ingresar el nombre del artista que prefieras y este creará la letra de la canción basada en otras existentes.

“Use lyrics.rip para raspar la base de datos de letras de ‘Genius’, hice que una cadena de Markov escribiera las letras de Metallica. Este es el resultado final: ‘‘Deliverance Rides’".

Connor quien grabó todos los instrumentos y la voz por separado, dijo que la principal dificultad del proceso fue grabarla.

“Traté de obtener un sonido en algún punto entre el álbum ‘Master of Puppets’ y el álbum ‘Black’”, escribió en su video de YouTube.

Investigadores de Raine Island, Australia, la mayor colonia de tortugas verdes del mundo, utilizó un dron para realizar encuestas precisas de población, con grandes resultados. Vídeo de @QldEnvironment. pic.twitter.com/kobgPwFCKx — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 11, 2020

Un dron capta a miles de tortugas marinas en su anidamiento en Australia

Investigadores de Raine Island, la colonia de tortugas verdes más grande del mundo, han logrado observar con un dron hasta 64 mil tortugas verdes alrededor de la isla australiana.

Como parte del Proyecto de Recuperación de la Isla Raine, los científicos utilizan un avión no tripulado para realizar censos de población precisas.

La visión de los drones capturada en diciembre de 2019 mostró hasta 64 mil tortugas verdes alrededor de la isla esperando llegar a tierra y poner nidos de huevos.

"Una nueva investigación científica publicada esta semana en PLOS ONE descubrió que los drones, o vehículos aéreos no tripulados (UAV), eran el método de encuesta más eficiente", dijo el Dr. Andrew Dunstan del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia (DES).

La directora gerente de la Fundación Great Barrier Reef, Anna Marsden, felicitó a los investigadores por su excelente trabajo y resultados.

"Estamos viendo la mayor agregación de tortugas verdes del mundo capturada en estas extraordinarias imágenes de drones que están ayudando a documentar el mayor número de tortugas vistas desde que comenzamos el Proyecto de Recuperación de la Isla Raine", dijo Marsden.