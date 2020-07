Tomé la decisión, junto con Emilio Lozoya, de dejar su defensa: abogado Javier Coello Trejo

Javier Coello Trejo, exabogado de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró este miércoles que dejó la defensa de su cliente por mutuo acuerdo.

"Tomé la decisión, conjuntamente con él, de dejar la defensa. Toda la vida he sido claro: juego una sola baraja, no me gusta jugar varias. La decisión consensuada, es mi amigo y deseo que tenga mucho éxito, que los abogados que tomen caso lo hagan con la misma pasión que yo lo hice", explicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Coello Trejo detalló que esto se dio por no contar con información para defender a Lozoya de primera mano.

"Se plantearon varias defensas; las seguimos. La verdad la seguiremos diciendo siempre, pero llegó un momento en el que ya no me hacían caso, fundamentalmente la familia. Platiqué con Emilio por teléfono, fui a España, diseñamos estrategias, vimos lo del abogado (Baltasar) Garzón. Yo seguía en la pelea jurídica, pero yo ya no tenía contacto con el papá de Emilio", precisó.

Sobre el nuevo litigante para el exdirector de Pemex, comentó que solo sabe que se apellida Ontiveros.

"Yo estoy 'encuarentenado' y he dado instrucciones a mi hijo y abogados que, en cuanto el doctor Ontiveros nos contacte, se le entregue la documentación. Emilio no puede estar sin abogado en estas circunstancias", aseveró.

El martes, el despacho Coello Trejo y Asociados informó que dejaría la defensa de Lozoya Austin y su familia.

En un comunicado, el despacho indicó que ya desde hace un mes se tomó esta determinación.

Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en España. El arresto fue confirmado en el momento por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El exfuncionario está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, según el fiscal.

El exdirector de Pemex aceptó su extradición de España a México, informó esta semana Gertz Manero.

El 24 de marzo, la administración federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó formalmente al Gobierno de España la solicitud de detención formal con fines de extradición contra Lozoya Austin.