Toman trabajadores de Salud sede de la Secretaría del Trabajo

Integrantes de la llamada Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México se manifiestan esta noche en la sede de la Secretaría del Trabajo y colocaron tiendas de campaña en su interior para iniciar un plantón.

Su vocero, Rafael Soto, informó que, con el apoyo de representantes de diversas organizaciones sindicales, reclaman “despidos, sanciones, terrorismo sindical en contra de los trabajadores del sector Salud”, por lo que “no nos moveremos hasta que nos reciba la secretaria, Luisa María Alcalde Luján”.

Indicó que, además, mañana martes “nos hemos convocado a las cuatro de la tarde para otra manifestación frente a Palacio Nacional, y el miércoles una protesta en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.

Declaró que “cuando la ´austeridad´ castiga, no a los directores corruptos, sino a los trabajadores, como denuncian los padres de niños con cáncer, no podemos quedarnos callados. Cuando las palabras bonitas de ´libertad sindical´ se traducen en despedir a todos los que osen formar sindicatos independientes o nuevos, como ha venido sucediendo en el Metro de la CDMX, Liconsa, SCT, Correos de México, IMSS, ISSSTE, El Colegio de México, en los autobuses México-Toluca, etc., no podemos quedarnos callados”.