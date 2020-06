Todos Unidos llama a impedir imposición de la Ley de Amnistía

Integrantes del movimiento Todos Unidos llamaron a la sociedad en general, incluidos legisladores locales y empresarios, a no permitir la imposición en el país de la Ley de Amnistía aprobada en abril pasado por el Congreso federal.

Acusaron que dicha Ley, legislada en medio de una gran pandemia de impacto mundial y nacional como el COVID-19, pretende perdonar el narcomenudeo, liberar delincuentes y dejar a su suerte a las víctimas.

Señalaron que borrar delitos a través de la Ley de Amnistía, no asegura el bienestar para nadie y por el contrario deja sin justicia a las víctimas.

"Aprobar la Ley de Amnistía es un grave error y significa soltar rateros, fomentar la delincuencia, aumentar la inseguridad, poner en riesgo a pequeños y medianos empresarios y promover las drogas”, dijo Samuel Ibarra, vocero del movimiento.

Todos Unidos acusó que hay severas presiones por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los Congresos estatales para imponer la citada Ley, violentando la soberanía de cada entidad.

“La agenda de la Secretaría de Gobernación no siempre representa las prioridades del país, por eso, hacemos un llamado a los diputados locales a que escuchen a los ciudadanos y atiendan las necesidades reales de la población".

Los miembros de la organización dijeron a los legisladores locales que la Secretaría de Gobernación no puede imponer dicha Ley en sus estados.

"La Segob no puede violentar la soberanía de sus estados, no permitan que una Ley de Amnistía mal hecha, se propague por todo el país. No paguen los platos rotos de una Ley equivocada!", advirtió Laura Hernández, también vocera.

Gerardo Cleto, integrante de Todos Unidos, dijo estar a favor de la productividad en México reflejada en cada empresario, comerciante, madre y padre de familia que hoy, a pesar de todo, buscan cómo dar de comer y educar a sus hijos.

"No es justo que la imposición de una Ley como esta permite robar hasta 50 mil pesos, entren a nuestras casas, comercios y empresas a que nos roben nuestro patrimonio, que nadie repare el daño y que se fomente la no denuncia".

De hecho, señalaron que dicha Ley no debe pasar cuando uno de los grandes pendientes e intentos fallidos de este Gobierno es acabar con los altos índices de delincuencia en nuestro país.

Por ello, hicieron llamado a los diputados a defender la soberanía de sus estados, dar prioridad a las necesidades de miles de familias, y que no se ocupe una Ley de Amnistía mal hecha, sumada a una estrategia de seguridad también mal hecha.

A los empresarios y pequeños comercios les pidieron sumarse a su movimiento y levantar la voz para no permitir que se impongan leyes que violentan nuestro patrimonio, esfuerzo de años, y trabajo de nuestros colaboradores.

Finalmente, al resto de la sociedad la llamaron a que no permitamos que este gobierno normalice el narcomenudeo y deje libres a quienes llevan droga a los niños; así como estar atentos en los congresos locales, levantar la voz si algún diputado local quiere aprobar dicha ley en sus estados.