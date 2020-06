López Obrador llama a superar los miedos y salir del confinamiento, pese a cifras récord de contagios

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque todos tengamos miedo ante la pandemia de COVID-19, la gente debe salir a las calles.

"Lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo, ya, ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores, hay que, como seres humanos, entender eso, pero sí salir", comentó este jueves en su conferencia de prensa matutina.

Para poder estar en la vía pública, pidió el mandatario, los ciudadanos deben llevar a cabo todas las medidas sanitarias pertinentes.

La Secretaría de Salud reportó el miércoles el mayor registro diario en el número de casos confirmados de COVID-19, con cuatro mil 883.

El número de contagiados por COVID-19 ascendió ese día a 129 mil 184, de los cuales 19 mil 897 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director General de Epidemiología.

El martes, esa cifra se ubicó en 124 mil 301 casos confirmados, por lo que un día después hubo cuatro mil 883 nuevos casos confirmados.