Todo el respeto al movimiento feminista; nosotros venimos de la lucha social, no soy fifí: AMLO

El presidente expresó este viernes su respeto al movimiento feminista y además, destacó que él lleva más de 40 años luchando por causas justas y que no es fifí.

"Decirles (a agrupaciones feministas) que tienen todo el derecho dee manifestarse, nosotros venimos de la lucha social, no soy fifí, yo llevo más de 40 años luchando por causas justas", recordó.

Además, aseguró que su Gobierno está atendiendo la situación y se posicionó en contra del machismo.

"Todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad (...)

"Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes; estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres. Todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre eso", apuntó.

López Obrador aseguró que su Gobierno está muy interesado en enfrentar los feminicidios.

"En el caso del feminicidio, nos interesa enfrentarlo porque es además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio", agregó.

Este viernes, agrupaciones feministas se manifestan afuera de Palacio Nacional contra los feminicidios en el país.

Las mujeres han realizado pintas en el edificio, que tienen mensajes como "no más muertes" y "justicia", de acuerdo con Grupo Fórmula.

Al ser cuestionado sobre qué le diría a las feministas que se encuentran afuera del lugar manifestándose, les dijo que no dejaran de hacerlo. También enlistó 10 puntos al respecto.

Esto fue lo que dijo:

1. Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones

2. Se debe proteger la vida de hombres y mujeres, de todos los seres humanos

3. Es una cobardía agredir a la mujer

4. Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo

5. Se tiene que respetar a las mujeres

6. No a las agresiones a mujeres

7. No a los crímenes de odio contra las mujeres

8. Castigo a los responsables de violencia contra las mujeres

9. El Gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad a las mujeres

10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México