Todavía no se puede hablar de secuestro, dice AMLO sobre los hechos ocurridos en Cancún

El posible secuestro de 27 personas en Quintana Roo no puede ser tomado como tal, sino como un conflicto, afirmó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa", explicó en la conferencia matutina.

Más temprano, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició la carpeta de investigación relacionada con la posible privación ilegal de la libertad de al menos 27 personas.

A través de su cuenta en Twitter, el organismo apuntó que, según testigos, sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van al lugar de los hechos, en donde se encuentra una oficina destinada a realizar servicios para la venta de espacios vacacionales a través de un call center.

Posteriormente, salieron del lugar con los empleados, sin que se advirtieran señales de violencia o la presencia de armas. Agregó que hasta el momento se desconoce su paradero.

"No se considera que haya secuestros, en el sentido conocido (del término), sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias", añadió.

Las primeras indagatorias señalan que una de las líneas de investigación se deriva de diferencias entre los dos únicos socios por falta de pago y maltrato laboral entre los empleados y uno de los socios, de quien se separaron hace aproximadamente 15 días.