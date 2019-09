Toda la campaña fue por 5 años, asegura Jaime Bonilla

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, indicó que cuando se registró como candidato para la gubernatura de Baja California, el periodo de esta era de cinco años, aunque durante el proceso de elección dicho lapso se fue modificando.

"Cuando yo me registro era por cinco años, no era por dos años, unos días después la cambian a dos años. Hasta que yo me registro, viene la campaña y unos días antes de la elección la cambian (otra vez)", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Hay un error al decir que nosotros queramos cambiar a cinco, yo me registro por cinco años y yo hice un plan de gobierno y una campaña basada en cinco años y todos los proyectos económicos, de infraestructura están basados a cinco años", abundó.

Agregó que él no cabildeó con diputados del Partido Acción Nacional para que se ampliara el periodo de la gubernatura estatal de dos a cinco años.

"Para nada", dijo ante la pregunta de si cabildeó.

"Yo con el PAN no tengo absolutamente ni la más mínima de las relaciones", detalló.

Agregó que tampoco sabe si el actual gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, conversó con dichos legisladores.

"Yo no sé si el gobernador haya cabildeado con el PAN, no me consta eso", abundó.

Jaime Bonilla resultó ganador en las elecciones del 2 de junio pasado; sin embargo, el 9 de julio, el Congreso de Baja California avaló modificar su Constitución local para que el morenista Jaime Bonilla se mantenga en este cargo por cinco y no por dos años, como establece la convocatoria a la elección.

Con dicha resolución, Bonilla Valdez sería mandatario hasta 2024. Sin embargo, la llamada 'Ley Bonilla' causó que se abriera el debate.

El 28 de agosto pasado, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, consideró que la reforma que extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo de Baja California es una violación flagrante a la Constitución.