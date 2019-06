Tlalpan, alcaldía que ocupa el tercer lugar en incidencia de secuestros entre 2015 y 2019

La alcaldía de Tlalpan, donde la semana pasada fue secuestrado el alumno de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo Hernández, ocupa el tercer lugar en la incidencia de este delito entre 2015 y 2019.

Cifras oficiales revelan que esta alcaldía, la cual fue gobernada por la actual jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum, tuvo una incidencia de 19 secuestro entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019 .

A estos casos hay que sumar los registrados del 1 de mayo al 9 de junio, entre los que se incluye el de Norberto, quien hoy cumple seis días desaparecido. Familiares aseguran que la noche del martes, tras salir de la universidad ya no se supo nada del estudiante de mercadotecnia, originario de Chihuahua.

Sólo hubo un mensaje a su novia Jennifer, a quien le dijo que ya iba a casa de sus tíos, con quienes vivía desde hacía dos años, pero nunca llegó. La siguiente noticia fue la de los plagiarios, quienes llamaron para exigir un rescate.

Pese a que los familiares pagaron el rescate y los secuestradores prometieron que dejarían al joven sobre calzada de Tlalpan, cerca de Taxqueña, éste no ha sido localizado.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y abril de 2019 en la capital fueron denunciados 202 casos de secuestros, con 233 víctimas. Iztapalapa ocupa el primer lugar en la incidencia con 64 de los 202 casos denunciados; Gustavo A. Madero ocupa el segundo lugar con 27 casos, y Tlalpan ocupa el tercer lugar con 19.

Durante la administración se Sheinbaum en Tlalpan, del 1 de octubre de 2015 al 6 de diciembre de 2017, se registraron 13 de los 19 casos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 2017 fue el año de mayor incidencia con ocho casos.

Un año después, en 2018 fueron seis los plagios denunciados y hasta abril de 2019 no se tenía una sola carpeta de investigación por ese ilícito en Tlalpan. La cifra de mayo aún no está disponible.

Y aunque tampoco está la cifra de junio, se sabe por datos públicos tanto de los familiares de Norberto Ronquillo, como de la propia procuraduría capitalina que este secuestro sí fue denunciado.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que, en un primero momento, el 4 de junio, la familia del joven acudió a denunciar los hechos; sin embargo, luego se desistieron de continuar con la denuncia y, una vez que se hizo público el caso, las investigaciones se retomaron.

“Vivimos una violencia insoportable”

Norberto Rivera, excardenal primado de Mexico, aseguró que en la Ciudad de México se vive una situación insoportable por la violencia.

Al encabezar una misa, ayer, en la Parroquia del Espíritu Santo, en Iztapalapa, pidió por la pronta reaparición de Norberto Ronquillo.

“Vivimos una situación muy difícil, en ocasiones insoportable, cada día nuestra ciudad crece en esa violencia que va arrojando a sus habitantes a otras partes huyendo”.

“Se hace insoportable para todos quienes de alguna manera, y somos muchos, hemos vivido directamente la violencia. Esperamos en Dios que ilumine todos aquellos que pueden trabajar a favor de la paz, que ilumine a todos aquellos que se han dejado corromper y han tomado el camino de la violencia”, dijo.

Durante la homilía aseguró que a los habitantes de la ciudad “nos duele” el caso de Norberto y pidió unirse al dolor de su familia.

Noelia, mamá de Norberto, confió en que su hijo aparecerá con vida, “pues es un ser de luz”. Pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se intensifiquen las investigaciones.

“Si no pueden que nos digan y que renuncien, no es Norberto, es mucha gente que ha sido víctima de la inseguridad, no es Norberto es México”, aseguró.