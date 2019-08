Alcocer descarta 'urgencia' ante falta de medicamento usado para tratar cáncer

Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó este martes que el Metotrexato, medicamento que exigían el pasado lunes los padres de los niños con cáncer, no representa una urgencia en términos médicos, pero se dijo respetuoso de las protestas.

Cuestionado afuera de Palacio Nacional, después de una reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete legal y ampliado, aseguró que es un medicamento compuesto por elementos que se pueden, inclusive, sustituir, pero que el fármaco ya se encuentra disponible en los hospitales.

“Existe una cantidad suficiente en lo inmediato, ya la tienen ahora, y esto es producto que uno de los laboratorios productores del medicamento, con ciertos problemas, había descuidado, pero ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. El Metotrexato, como tal, tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de ello. Lo segundo es que si no se da una dosis, se puede esperar unos días. No hay ninguna urgencia”, apuntó el titular de la SS.

Recalcó que “(por falta de este medicamento) un niño no se puede morir. Esta es opinión técnica-médica, el Metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de un cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro y además el medicamento está desde ayer, desde las 3, 4 de la tarde, inclusive respaldado por una cantidad sobrante que tienen el IMSS y ahí se resolvió el problema”.

Sobre si habrá más protestas por fallas en la distribución, aseveró que “no podemos decir qué es lo que vienen hacia adelante, pero se hacen todos los esfuerzos, hay compuestos, medicamentos que están en existencia, pero es parte de la distribución”.

Explicó: “En este caso respeto la decisión de los familiares, de los mismo pacientes, pero esto se resolvió rápidamente, antes de 24 horas; las manifestaciones son bienvenidas, pero afortunadamente no pasaron a más”.

Sobre si los padres tuvieron una reacción “exagerada”, respondió que “no puedo decirlo, no tuve la oportunidad de hablar con ninguno, yo siento y los comprendo ante esta situación y lo expresan”.

Indicó que por el momento se tiene garantizado el abasto de este año y del 2020, incluso con un excedente del Seguro Social.