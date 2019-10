Terna para ocupar la CNDH enfrenta un problema de legitimidad: Emilio Álvarez Icaza

La terna para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos enfrenta un problema de legitimidad, consideró este martes el senador Emilio Álvarez Icaza.

"No solo es un problema de legalidad, el tema vital aquí es de legitimidad", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Ese es el tema porque si tomamos decisiones y no podemos explicar sus capacidades que los hacen sobresalir (a los candidatos) de los otros, otra vez hubo un acuerdo que no sé, yo no formo parte de ello", añadió el legislador.

José de Jesús Orozco Henríquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y María del Rosario Piedra Ibarra, hija de María Rosario Ibarra de Piedra, conforman la terna de finalistas para ser el nuevo ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las comisiones unidas de Derechos Humanos, que preside la panista Kenia López Rabadán, y de Justicia del Senado, que encabeza el morenista Julio Menchaca, debaten el dictamen que propone esta terna.

Para elegir al nuevo ombudsperson se debe construir la mayoría calificada necesaria, por lo que se requiere el apoyo de las dos terceras partes del pleno presente.

Quien resulte elegido sustituirá a Luis Raúl González Pérez, quien previamente decidió no contender por la reelección en el cargo.