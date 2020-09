Tengo tomada la plaza y no voy a entregarla, sigo resistiendo con 30 puñaladas por la espalda: Noroña

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó este miércoles que, sobre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tiene tomada la plaza y no la entregará.

"Mi general tengo tomada la plaza y me han pedido entregarla y me he negado, aquí sigo resistiendo con treinta puñaladas por la espalda; mi general, no voy a entregar la plaza ni la entregará el PT, si alguien la entrega, que se haga cargo porque nosotros seguiremos del lado del pueblo", sostuvo previo a la votación para elegir a la nueva Mesa.

Fernández Noroña dijo que la decisión de esta tarde va más allá de él contra la diputada Dulce María Sauri, "la decisión es el PRI a la presidencia de la Mesa Directiva, eso se vota".

"Como ciudadano nunca he votado por el PRI, como diputado menos, es inaceptable, es una falta de ética votar por el PRI", comentó y recordó que hace dos días afirmó que la decisión que se va tomar es fundamental para el "destino de la 4T, estamos decidiendo el rumbo en esta revolución sin violencia ".

"Hay compañeros que me usan como pretexto para votar por el PRI, pero el PT ni siquiera ha hecho una propuesta. No es cierto que sea mi ambición lo que esté llamando a votar por el PRI", remarcó.

Dulce María Sauri, diputada del PRI, fue elegida esta tarde como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer y último año de la LXIV Legislatura.

El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió 313 votos a favor, con lo que se consiguió la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la Cámara baja.

Los diputados Dolores Padierna, de Morena; Xavier Azuara Zuñiga, del PAN, y María Sara Rocha Medina, del PRI, fueron elegidos como vicepresidentes.

El diputado del PT refirió que existe una "operación de Estado para imponer en la Mesa Directiva de Diputados a Dulce María Sauri (...) Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras para que se vote por el PRI".

Finalmente, el legislador pidió que no se use la legalidad como pretexto para dar la espalda al pueblo y al movimiento. "Este es un momento para definirse, estás con los liberales o con los conservadores , estás con el pueblo o contra el pueblo".