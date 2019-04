Tengo miedo, pero no soy cobarde: AMLO sobre amenazas en narcomantas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció sentir temor ante las amenazas que algunos grupos criminales han lanzado en su contra en meses pasados; sin embargo, señaló que eso no significa que lo vayan a amedrentar o que se frenen sus planes para combatir la delincuencia y la inseguridad.

López Obrador descartó que vaya a reforzar la seguridad personal que lo acompaña en todos los eventos públicos y privados que realiza diariamente.

"Yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde", dijo el presidente de México.

López Obrador añadió que sus allegados y él están luchando por la justicia en México y por ello no hay nada que temer.

Agregó que se debe seguir adelante en los planes de seguridad como es el impulso de programas sociales, y la conformación y trabajo de la Fuerza Civil en diferentes partes del país.

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer (...); la transformación va y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso", señaló.

Hace algunos meses aparecieron mantas con mensajes criminales en el estado de Guanajuato, en donde se amenazaba al presidente de la República.

La manta estaba presuntamente firmada por el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepez, alias 'El Marro', y decía lo siguiente:

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El Señor Marro”.

En el estado de Tijuana también han aparecido mantas contra López Obrador, supuestamente por la estretegia de seguridad que se inició en la ciudad.