Tengo la conciencia muy tranquila, dice Mancera sobre investigación por supuesto maquillaje de cifras

El exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, dijo este miércoles que tiene la conciencia muy tranquila y confía en sus exprocuradores, ante una investigación y una demanda sobre el supuesto 'maquillaje' de cifras de delitos de alto impacto durante su administración.

"(Tengo la conciencia) muy tranquila porque la propia presentación de la información pública te está diciendo (la información de los delitos) por rubros", indicó Mancera Espinosa, en entrevista con Javier Risco en la Nota Dura.

Explicó que, por ejemplo, se señala que durante su administración no se reportaron delitos cometidos por menores de edad; sin embargo, estos sí se informaron aunque fueron catalogados en el rubro de infracciones de menores.

"Ellos dicen (el Gobierno actual de la CDMX) 'es que no se reportaban los delitos de los menores infractores', no, sí se reportan, pero se colocan en un rubro aparte porque los adolescentes en conflicto con la ley no comenten delitos, es una infracción", detalló.

Esto, luego de que se diera a conocer que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) tiene abierta una investigación contra exfuncionarios de la dependencia, entre ellos el exprocurador, Edmundo Garrido, y el extitular de la Dirección de Estadística Criminal, César Martínez Jaso, por el 'maquillaje' de más de 24 mil delitos de alto impacto.

Dicha denuncia se sumaría a la que ya se inició el 23 de marzo pasado, por la Fiscalía de Servidores Pública de la procuraduría capitalina, en la que se investiga “toda la cadena de mando” de la Dirección de Estadística Criminal, bajo la sospecha es que el “maquillaje” de las cifras se hizo para ocultar el alza en la incidencia delictiva justo en un año electoral.

En 2018, en dicha Dirección, había 106 empleados, entre ellos el entonces director César Martínez Jaso, quien respondía directamente a las órdenes del Procurador de Justicia, Edmundo Garrido Osorio.

Mancera Espinosa agregó en el programa de El Financiero Bloomberg TV que confía en quienes fueron sus procuradores.

"Yo confió en la Fiscalía General de la República, confío en quienes fueron mis procuradores, yo no dudo de ninguno de ellos", detalló.

Indicó que no puede señalar en este momento a un responsable ya que eso será tarea de Fiscalía General de la República, en caso de se que compruebe dicho maquillaje de cifras.

"No lo puedo señalar yo, seguramente lo señalaría la propia Fiscalía General de la República", abundó.

Mancera Espinosa indicó que sólo se trata de criterios jurídicos diferentes para clasificar a los delitos.

"Lo que yo pude leer es que de 28 mil delitos que se alteraron, 20 mil corresponden a robo de celulares y lo que dice la denuncia que cómo es posible que no los catalogaramos como un delito de alto impacto", argumentó.

"Hablan de 60 o 62 homicidios que se catalogaron como culposos siendo dolosos. No entiendo, sólo me trae a cuentas aquellos casos en los que se llegaba a encontrar a personas en situación de calle, pero no se podían catalogar como homicidio", añadió el también coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado.

Autoridades capitalinas dijeron este martes que fue el pasado jueves cuando se recibió el resultado de una auditoria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) a las cifras de la dependencia de 2018.

Ahí se reveló que 24 mil los delitos de alto impacto se “maquillaron” en la administración pasada, encabezada por Miguel Ángel Mancera, entre ellos 145 homicidios, 28 casos de lesiones por disparo de arma de fuego y más de 20 mil casos de robo en diversas modalidades.

Según el resultado de la auditoria -en la que también participó un representante de la ONU y que implicó la revisión de más de 240 mil expedientes-, con las nuevas cifras se estableció un incremento del 73.9 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto, al pasar de 32 mil 506 expedientes a 56 mil 532.

Mientras que los delitos de bajo impacto tuvieron una disminución de 8.7 por ciento, al pasar de 202 mil 168 a 184 mil 498. Esto porque muchos delitos de alto impacto se hicieron pasar como delitos de bajo impacto.