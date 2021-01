Tengan confianza en que decimos la verdad, no fabricamos delitos: AMLO sobre caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a las mexicanas y mexicanos tener confianza en el Gobierno, y afirmó que se lucha contra la corrupción pero no deben fabricarse delitos.

Esto ocurrió al ser cuestionado sobre cuál sería su mensaje a las personas decepcionadas tras la exoneración al general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Yo le puedo decir al pueblo de México que tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos actuar de manera arbitraria, no podemos ser injustos, justicia es aunque parezca redundante, lo justo, lo que se apega a la verdad. No vamos a fabricar nosotros delitos, no vamos a inventar nada, tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades, y yo no siento que la gente se decepcione por eso", afirmó.

Añadió que la gente suele decepcionarse cuando hay corrupción e impunidad o cuando se oculta información, pero que en su Gobierno no hay corruptos ni protectores de corruptos.

López Obrador apuntó que si han dicho que algo es de una manera es porque se cuenta con elementos para hacerlo, y que si bien pueden equivocarse porque son humanos, en este caso se cuidó mucho la investigación.

"Imagínense ustedes que nosotros estuviésemos encubriendo y resulta que nos demuestran que no estamos actuando con rectitud, ¿dónde queda la autoridad? Que la gente tenga confianza, que siempre vamos a decir la verdad y no le vamos a fallar al pueblo. Sé que hay mucho interés, mucho anhelo de castigar a todos los corruptos. Sí existe so, pero no podemos inventar delitos, fabricar delitos o usar chivos expiatorios como se utilizaba antes", declaró

El jueves, la Fiscalía informó que decidió no ejercer acción penal en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California. La administración de Donald Trump insistió en que era un delincuente peligroso, al servicio del crimen organizado y con una red de protección al más alto nivel.

Sin embargo, el 18 de noviembre el propio Gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra Cienfuegos.

López Obrador afirmó este viernes que su Gobierno respalda la decisión de la Fiscalía en relación al caso del exsecretario.

Te podría interesar

AMLO respalda exoneración a Cienfuegos: 'Le fabricaron cargos en EU', dice

Para que haya credibilidad no tiene que haber condena: Ebrard sobre exoneración a Cienfuegos

López Obrador ordena publicar expediente completo del caso Cienfuegos