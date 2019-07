Tenemos el compromiso de liberar a inocentes de las cárceles: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que se analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para una ley de amnistía porque se tiene el compromiso de liberar a inocentes.

"Ayer tuvimos una reunión y le pedí a Olga Sánchez Cordero y a Julio Scherer, consejero jurídico, que se analice la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa para una ley de amnistía y quiero que, en caso de proceder, sea una iniciativa de carácter preferente para que lo más pronto posible se resuelva", dijo.

Añadió que será necesario revisar bien quiénes podrían ser beneficiarios de la amnistía y bajo qué condiciones.

"Se está planteando, porque tenemos el compromiso de liberar a los inocentes que están en las cárceles. Y lo estamos haciendo pero es poco el avance, por todo el procedimiento que hay que seguir", agregó.

El mandatario federal explicó que actualmente hay presos políticos, luchadores sociales, así como presos que se encuentran detenidos por ilícitos que no cometieron o porque son pobres, no cuentan con abogados y no pueden pagar fianzas. Además de que hay en las cárceles ancianos, enfermos, mujeres e indígenas en estas condiciones.