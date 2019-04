'Tendremos un sistema de salud como Suecia', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en tres años, México tendrá un sistema de salud como Suecia, Canadá o los países nórdicos.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró que se les pagará a los médicos residentes que exigen que se les devuelvan los descuentos que tuvieron.

“Se les va a pagar, lo que nosotros queremos es ir resolviendo los problemas graves que heredamos del periodo neoliberal, como es el mal servicio médico en su conjunto. No se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho a la salud al pueblo de México. Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular; no hay médicos, no hay medicinas, ya hemos hablado de cómo se robaban hasta el dinero de las medicinas. Hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados desde hace años por honorarios o como eventuales”, señaló.

El mandatario agregó que “en tres años, la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi compromiso, pero no puedo hacerlo de la noche a la mañana, porque va a implicar mejorar las 20 mil unidades rurales de primer nivel, va a implicar que funcionen todos los servicios de salud de segundo nivel, la atención hospitalaria y va a implicar mejorar la medicina especializada y que no falten los medicamentos”.

El presidente sostuvo que “ya se empezó con una reforma a todo el sistema de salud, empezamos por definir que se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, un instituto nacional, y vamos a empezar en algunos estados, porque tiene que ser un proceso, para atender el problema de manera integral, tenemos que mejorar todo el servicio de primer nivel, todo lo que tiene que ver con centros de salud, unidades médicas rurales que están en comunidades, que están en colonias… la atención primaria. Nos faltan médicos, no hay medicinas”.

López Obrador acusó también a gobiernos anteriores de dejar obras inconclusas que su gobierno tiene que terminar.

“Si un hospital cuesta construirlo 500 millones de pesos, requiere otros 500 millones de pesos para operarlo, y eso no les importó porque iban sobre la obra. Lo peor de todo es que hay 80 hospitales que dejaron sin terminar, con un avance del 30 por ciento.

“Entonces, tenemos que atender esto. Decidir qué hospitales terminar, cuándo terminarlos, qué hospitales necesitan con más urgencia ser equipados, resolver el problema del abasto de medicamentos”, acusó el mandatario.