Tendremos gobierno pobre con pueblo pobre; la peor combinación posible: Leonardo Curzio

El escritor y periodista, Leonardo Curzio, señaló en La Silla Roja que México tendrá Gobierno pobre con pueblo pobre, debido a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha querido endeudarse para enfrentar los estragos de la pandemia en la economía mexicana.

"Es una obsesión del presidente 'no me pienso endeudar'...El presidente ha demostrado que no se mueve de sus posturas, que es una de sus constantes en su proceder ideológico, es decir, 'no importa lo que ocurra, yo sigo en mi camino'", detalló el experto.

"Los costos van a ser enormes y de todas maneras el país va a quedar endeudado y vamos a terminar con una paradoja enorme. El presidente decía que no debíamos de tener gobierno rico con pueblo pobre, ahora vamos a tener gobierno pueblo con pueblo pobre, que creo que es la peor combinación que podríamos tener", agregó.

Indicó que el Gobierno de López Obrador tiene que replantearse la viabilidad de grandes proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía.

"Tengo la impresión de que si el presidente quiere mantener, relanzar la economía del país a partir de su tercer año, todos estos proyectos son inviables si no se plantea una reforma fiscal, no veo cómo, en medio de una recesión tan brutal y un decrecimiento como el que hemos tenido, plantearte una reforma fiscal", señaló.

"Lo que creo es que las cuentas no dan con esos objetivos tanto la sensación de que la chequera no va a alcanzar y la chequera en términos de credibilidad va a enfrentarse a una realidad tosca y dura y es que llegará un momento en el cual, como lo estamos viendo ya, es que debes empezar a sacar dinero hasta debajo de las piedras", consideró.

Te recomendamos:

Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos: AMLO