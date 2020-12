Tema del muro nunca se trata con Trump porque no lo consideramos un asunto amigable: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el tema de la construcción del muro no se trata con el Gobierno de Estados Unidos porque no se considera un asunto amigable.

"No se trata ese tema (del muro con Estados Unidos). Ni cuando estaba la polémica sobre el asunto tratamos ese tema porque no lo consideramos un acto amigable", señaló en la conferencia matutina.

López Obrador aprovechó la oportunidad para agradecer a su homólogo estadounidense Donald Trump por nunca haber sacado 'a colación' el tema en sus conversaciones.

"Es un tema que no lo hemos tratado; yo agradezco mucho al presidente Trump en que no insistió en el tema, nunca me lo planteó", agregó el mandatario nacional.

Sobre el presidente electo de EU, Joe Biden, comentó que no existe ningún presagio que indique que las relaciones con su Gobierno serán malas.

"Es una relación estrecha cultural, económica, comercial, socialmente, y estamos obligados los gobernantes de los dos países a mantener buenas relaciones y hay esa disposición de parte nuestra y también del presidente Biden", añadió.

