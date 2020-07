Te contamos 11 'secretos' sobre el caso Lozoya

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó este viernes a México tras ser extraditado desde España, donde permanecía preso desde febrero pasado.

Lozoya es acusado por lavado de dinero, cohecho y fraude, y señalado por recibir sobornos de Odebrecht, así como por la compra a precio inflado de la planta de de fertilizantes Agro Nitrogenados, cuando estuvo al frente de Pemex.

A lo largo de la semana, nuestros columnistas han dado detalles sobre el caso, y aquí te presentamos algunos:

1. "La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno XXI y Tula, y la compra de Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al Grupo Villacero, de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos, donde dijo López Obrador, hay “personas de relevancia” y grupos políticos involucrados", relató Raymundo Riva Palacio en su columna del lunes.

2. "El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética, que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación", abundó.

3. "Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio Chong sería involucrado de manera indirecta, al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el Caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará a la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Gertz Manero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN", añadió Riva Palacio.

4. "Emilio Lozoya tiene una bomba termonuclear contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su principal consejero político y dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray. Con detalles y anexos documentales, entregó una declaración -por medio de su padre, Emilio Lozoya Thalman– al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la compra de Agronitrogenados, como parte de su negociación para apegarse al criterio de oportunidad, para canjear su cooperación por la cancelación de un proceso en su contra", escribió Raymundo Riva Palacio en su columna del martes.

5. "'Lo que puedo referir como director general de Pemex -afirma Lozoya en la declaración- es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas.

6."'La forma cómo eran recompensadas, era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas se beneficiaran. Incluso, en ocasiones después de dichas operaciones, debían devolver dinero para beneficio de futuras campañas electorales del PRI, o bien para beneficio propio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, u otros, como en el caso de Odebrecht que he referido'", cita Riva Palacio a Lozoya en la misma columna.

7."Se afirma que Lozoya sobornó a políticos para que aprobaran la reforma energética. Tendrá que probar a quién hizo los pagos, cómo, dónde y cuándo. Será su palabra contra la de los incriminados", destacó Dario Celis en su columna del miércoles.

8."Lozoya quiere desmarcarse de Alonso Ancira y endosárselo al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como pago de favores. Se le olvida que era su amigo, antes de aquéllos", añadió Celis.

9. "¿Qué hará Emilio Lozoya como parte del acuerdo con la Fiscalía General(...)? Primero reconocer que fue corrupto, para entonces tratar de limpiar su imagen, alegando que los beneficios no fueron para él, y quedar en libertad. En el proceso, disparar con escopeta para dañar la reputación de cuatro exsecretarios de Hacienda, dos exsenadores cercanos al expresidente Felipe Calderón, un gobernador de Morena y, para ayudar al fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentar las bases para involucrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera", contó Raymundo Riva Palacio en su columna del miércoles.

10. "El regreso de Lozoya a México ha puesto a prueba el cinismo con el cual se comportaron diversos legisladores durante los tiempos de la negociación del Pacto de México, donde la persuasión –política o económica–, fue tan eficaz, que como alguna vez confió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se aprobaron las reformas en la mitad del tiempo que habían calculado. En el camino dejaron a un buen número de legisladores felices", indicó Riva Palacio en su columna de este viernes.

11. "Bien dice Lozoya, él no actuaba solo y sus operadores 'Froy' Gracia, como le llamaban sus cuates, y Henríquez Autrey también deben ser llamados a rendir cuentas. ¡Ojo a esta denuncia!, la carpeta de investigación comenzó desde el sexenio de EPN, no en este. Baste recordar que el presidente AMLO dijo: NO vamos por venganza, pero lo que (se) está investigando le daremos seguimiento", destacó Lourdes Mendoza en su columna de este viernes.