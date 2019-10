Taxistas se comprometen a evitar nuevos bloqueos; revisarán con Gobierno legalidad de apps

Los miembros del Movimiento Nacional Taxista (MNT) que se manifestaron este lunes en las calles de la Ciudad de México se comprometieron a no realizar más bloqueos a nivel nacional tras una reunión con autoridades así como a mejorar y modernizar sus servicios.

En conferencia de prensa, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, anunció que se alcanzó el acuerdo y que el lunes 14 de octubre se llevará a cabo una nueva reunión en donde se analizará la ruta jurídico-legal a seguir para regular las aplicaciones.

"Les pido muy respetuosamente que no se afecte a la ciudadanía. La gente no tiene la culpa de estar afectada por este movimiento, además que se mejore el servicio", dijo Peralta en conferencia.

Los taxistas, por su parte, indicaron que están conscientes de las afectaciones que generaron a la ciudadanía y pidieron disculpas.

"La responsabilidad es compartida, entre autoridades que no le dieron el seguimiento de manera oportuna y nosotros que nos vimos obligados a manifestarnos", dijo en conferencia Ángel Morales, uno de los líderes del MNT.

Cientos de taxistas se manifestaron este lunes en diversas vialidades de la Ciudad de México en contra de plataformas digitales, como Uber y Cabify, por considerar que existe una competencia desleal.

"Reconocemos que el servicio que ofrecemos no es el que la ciudadanía se merece, pero también acepten que desde hace 8 años no se regulariza la tarifa que cobramos", agregó el líder de los taxistas. "Si no se hace un análisis con criterios técnicos y solo se redondean las tarifas al capricho de quien gobierna, no vamos a funcionar".

Indicaron que el compromiso alcanzado con las autoridades se cumplirá plenamente y que confían en que el gobierno lo hiciera también. "La desesperación nos nubló el pensamiento”, dijo Morales sobre salir a protestar y afectar a los ciudadanos. “Los taxistas no están contra la modernización ni la competencia”, agregó.

La principal exigencia del gremio, que insiste en que las empresas que usan aplicaciones dan un servicio 'ilegal', es que se exijan los mismos requisitos a todos los conductores porque los de las plataformas digitales, por ejemplo, funcionan con placas de particulares que no tienen que pagar determinadas tasas.

“Queremos que se cumpla la ley, no estamos en contra de nadie, así como nos obligan a pagar impuestos, a pasar exámenes que hagan lo mismo con las aplicaciones”, se quejó Eduardo Elizalde, de 60 años y 40 como taxista en Iztapalapa, el barrio más poblado de la capital.

Su vehículo era uno de los miles que se estacionaron en puntos céntricos de la capital para bloquear el tránsito y que comenzaron a abandonar el paro poco a poco al caer la tarde.

Elizalde agregó otro problema, que “sigue la corrupción, venden las licencias”. “Alguien sale de la cárcel, compra una licencia y ya es taxista”, lamentó.

El auge de las aplicaciones de servicios de transporte en los celulares ha ido en aumento en los últimos años y, según sus cálculos, los taxistas han perdido en torno al 40 por ciento de sus ingresos.

Según el subsecretario Peralta, la idea es que todo el gremio pueda utilizar este tipo de plataformas para dar seguridad a los usuarios y que el servicio se preste en condiciones de igualdad.

Autoridades y taxistas continuarán las conversaciones la próxima semana para avanzar en la puesta en marcha de los acuerdos, añadió Peralta.

Con información de AP*