Tatiana Clouthier se quiere hacer publicidad conmigo: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que Tatiana Clouthier busca aprovecharse de su buena imagen, esto en referencia a la publicación del libro Juntos hicimos historia, donde la diputada federal refiere que el exfutbolista le faltó al respeto.

Blanco Bravo señaló que su equipo, Clouthier y él sostuvieron una reunión hace más de siete meses en un restaurante y que nunca le faltó al respeto.

"No voy a permitir que ni la señora (Tatiana Clouthier), ni cualquier magistrado, ni cualquier diputado local ni cualquier senador se quiera aprovechar, gracias a dios, de que tengo una muy buena imagen", dijo el gobernador de Morelos a reporteros.

El secretario de Desarrollo Social de Morelos, Gilberto Alcalá, comentó que él estuvo toda la noche en la cena con Blanco y Clouthier y aseguró que el gobernador no insultó a la diputada federal.

Blanco Bravo añadió que estuvieron hasta dos horas en la cena con Clouthier y que ella contactó al en ese entonces gobernador electo, por medio de Alcalá, para concretar la reunión.

"Nunca le falté al respeto. Perdón, que la señora se quiera hacer publicidad (con Cuauhtémoc Blanco), como les digo, ella sacó su libro (...) Eso pasó hace siete meses. Imagínate que hace siete meses tuvimos una cena y hoy saca (que el gobernador quiso agredirla)", dijo el exfutbolista.

El gobernador de Morelos dijo que no piensa demandar y que espera que Clouthier presente las pruebas de lo que dice.

"No voy a pelear con ella, tengo cosas más importantes que meter una demanda. Me encantaría que lo demostrara, me encantaría que esas grabaciones del restaurante estuvieran a ver si es cierto que le falté al respeto", añadió.

A inicios de marzo, Tatiana Clouthier presentó el libro Juntos hicimos historia, donde plasma todo el trayecto de campaña del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En una parte del libro, la diputada federal de la bancada de Morena narra que, después de las elecciones, tuvo una reunión en un restaurante de Morelos con Cuauhtémoc Blanco y algunos miembros de su equipo.

Primero llegaron los miembros de su equipo y después Cuauhtémoc Blanco, según cuenta Clouthier.

"Fue a las 9:30 de la noche que llegó Cuauhtémoc. Me paré a saludarlo y en cuanto se sentó se me quedó viendo y dijo: 'Yo no sé por qué usted pidió que no votaran por mí' (en referencia a una vez que Clouthier dijo en conferencia que no tenían que votar por personas como Blanco o Barbosa si no eran de su agrado). Y que se me avienta en primera: 'Usted sabe que yo no necesitaba a Morena para ganar, yo gané con 52 por ciento'. Se me lanzó con todo, bien machito, y todos los que habían estado muy monos conmigo se quedaron calladitos", escribe la diputada federal en su libro.

Clouthier señala en el libro que respondió a Cuauhtémoc Blanco que no lo conocía y que por ello no tenía que hablar mal de él ni pedir que no votaran por él.

“Le seguí: 'Jamás dije que no votaran por usted. Lo voy a poner en contexto, a mí me preguntaron: ¿Por qué habíamos elegido a alguien tan malo como Cuauhtémoc?. ¿Qué hice? Les dije: «Pues no vote por él y denos su voto por AMLO»'. Y la verdad es que no mentía, pues utilicé ese mismo argumento con Luis Miguel Barbosa, candidato al gobierno de Puebla, y con Jaime Bonilla, aspirante a senador por Baja California”, escribe Clouthier.

Después de ello, escribe Tatiana Clouthier, Blanco Bravo le dijo: "Yo a usted la respeto mucho porque es mujer...". La exjefa de campaña de López Obrador lo interrumpió y le respondió: "Si hubiera sido hombre se levanta usted y me agarra a madrazos, ¿verdad?". El equipo del gobernador cortó la reunión.