'Tampoco soy Poncio Pilato', dice AMLO tras prisión preventiva a Rosario Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó este martes la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República en la investigación contra Rosario Robles, al señalar que no es "Poncio Pilato".

"El proceso está abierto, hay términos legales y el juez resolverá en definitiva y va a decidir si existen implicados o hay que llamar a declarar a otras personas, pero ese no es asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato", declaró.

Poncio Pilato es un personaje bíblico, a quien se le atribuye ser el encargado del proceso que culminó en la crucifixón de Jesús de Nazaret

Un juez de control ordenó este martes la prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, tras vincularla a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cometidos supuestamente cuando era titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, y permanecerá ahí durante los dos meses que durará la investigación complementaria.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles haya aclamado seguir su proceso en libertad.

Julio Hernández Barros, abogado de Robles, dijo en entrevista para Grupo Fórmula que las autoridades tenían planeado encarcelar a su cliente.

"No existe confianza en la justicia. Entiendo ahora por qué muchas personas prefieren sustraerse de la justicia, huir a enfrentarse a ella, esto es porque no existe en el país. Este tribunal de Estado ya tenía preparado el sketch para dejar en prisión a Rosario Robles, a pesar de que durante más de cinco horas aportamos datos, pruebas (...) Demostramos el arraigo, que no implicaba riesgo para la sociedad, que iba a comparecer cuantas veces fuese requerida. Prefirieron dar el 'albazo', abandonar la justicia, traicionar a la Constitución", criticó.