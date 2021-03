Sylvana Beltrones, hija de exdirigente nacional del PRI, depositó 10 mdd en Andorra entre 2009 y 2010, según El País

Sylvana Beltrones, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hija de Manlio Fabio Beltrones, presidente de dicha entidad política hasta 2016, depositó en la Banca Privada d’ Andorra (BPA) la cantidad de 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, de acuerdo con un reportaje publicado por El País.

Dicho movimiento se suscitó cuando Beltrones Sánchez contaba con 26 años y no tenía ningún cargo de elección popular.

Según el medio español, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa, Sylvia Sánchez, por supuestas irregularidades que tienen relación con cuentas ocultas de estas en un banco de Andorra.

A su vez, la FGR Luis investiga a Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones.

Sylvana Beltrones, quien tiene en la actualidad 38 años y representa a Sonora, fue vinculada a dos cuentas en institución financiera ya mencionada de Andorra, nación ‘blindada’ hasta 2017 por secreto bancario.

Manlio Fabio Beltrones aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que ni su esposa ni él tienen una cuenta bancaria en Andorra y dijo que no sería la primera vez que se investiga a un político.

“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, respondió el exdirigente del PRI a El País.

“Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, continuó.

Sobre la nota del periódico @elpaismexico, les comparto: pic.twitter.com/UgRfc74zGV — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) March 10, 2021

Por su parte, Sylvana Beltrones detalló en la red social que tampoco es titular de alguna cuenta bancaria en esa nación y que nunca la ha visitado.

A la opinión pública:



En respuesta-precisiones a un reportaje publicado en EL PAÍS. @el_pais pic.twitter.com/u1QS3j9mjQ — Sylvana Beltrones (@sylbeltrones) March 10, 2021

Te puede interesar: