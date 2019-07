Sustitución en Coneval no fue castigo por cuestionar austeridad, ya era 'tiempo de cambios': AMLO

La decisión de reemplazar a Gonzalo Hernández Licona como director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no fue un "castigo" tras haber cuestionado las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, no fue eso, sí me enteré que andan diciendo eso (que fue un castigo), pero nosotros no somos injustos", señaló.

Hernández Licona criticó las medidas de austeridad y los recortes que alcanzaron al Coneval en su columna publicada en Animal Político el 18 de julio.

"La austeridad es importante para un servicio público que se había excedido desde hace varios años. Los excedentes petroleros financiaron el gasto corriente en las últimas décadas; una parte fue para engrosar la burocracia. Había que corregir, pero hay que hacerlo con cuidado", señaló en su escrito.

Al respecto, López Obrador señaló que dicha crítica no influyó en su sustitución, pues esa medida se tomó "desde hace un mes".

Sobre el cambio del secretario ejecutivo, el mandatario dijo que María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, fue quien sugirió el movimiento porque "ya era tiempo que se dieran los cambios ahí, que lo fuera viendo".

Sobre esto se expresó Hernández Licona, quien en entrevista con Grupo Fórmula declaró que la noticia de su salida al frente del consejo se había mantenido como un rumor.

"Yo decía que hasta que no hubiese papelito, pues no había nada. Ayer apareció el papelito y el presidente nombró a otra persona. La transición fue tersa; el doctor Cruz llega con buen ánimo para trabajar con el Coneval", puntualizó.

José Nabor Cruz Marcelo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo en su presentación, realizada el lunes, que espera “ir más allá de las actividades del Coneval ya delineadas, que tengamos una incidencia directa para que en los años venideros tengamos ahora sí cambios fuertes sobre las reducciones de la pobreza extrema y pobreza en sus diferentes niveles y enfoques”.