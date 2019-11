Suspenden sesión en Cámara de Diputados por bloqueo de campesinos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó este martes que se suspendió la sesión en el recinto legislativo debido al bloqueo que mantienen más de 5 mil agremiados de asociaciones campesinas, quienes les impiden el paso.

"Informo que no hay condiciones para que la @Mx_Diputados sesione hoy. Durante las siguientes horas nos concentraremos en atender a los grupos que se manifiestan en razón de la aprobación del PEF2020, y en generar las condiciones para sesionar el próximo jueves. #DesdeElCongreso", escribió en su cuenta de Twitter.

Informo que no hay condiciones para que la @Mx_Diputados sesione hoy.

Durante las siguientes horas nos concentraremos en atender a los grupos que se manifiestan en razón de la aprobación del PEF2020, y en generar las condiciones para sesionar el próximo jueves.#DesdeElCongreso — Laura Rojas (@Laura_Rojas_) 12 de noviembre de 2019

La noticia también fue confirmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien detalló que se harán consultas con la Secretaría de Hacienda para analizar la posibilidad de contar con los recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, para atender a las peticiones de los grupos en plantón en la sede legislativa.

Delgado señaló que, en un primer encuentro privado con productores agropecuarios, realizado fuera de la Cámara, le solicitaron un monto de 24 mil millones de pesos para diversos programas de apoyo, lo que se pondrá a consideración -dijo- de la dependencia federal

Indicó que se reunirá este día con dirigentes de las organizaciones campesinas afiliadas al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y de Morena, para conocer sus demandas concretas y los montos que piden.

Igualmente, Delgado afirmó que recibirá a los presidentes municipales con quienes conversará para buscar un acuerdo entre este día y el miércoles.

Explicó que, de acuerdo a lo que se avance en las conversaciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzaría a dictaminar el decreto del Presupuesto 2020 hasta el jueves o viernes, ya que la fecha límite para su aprobación es el 15 de noviembre.

El coordinador parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros -que acompaña a Mario Delgado en los encuentros son las organizaciones- aseguró que "no es que no haya voluntad política de Morena para atender a los manifestantes, lo que no hay es dinero, una cosa muy simple, pero buscamos que haya transparencia en la distribución de recursos".

De antemano, el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano, advirtió que "si no nos nos atienden permaneceremos en protesta tope donde tope".

Acusó que Andrés Manuel López Obrador les falló, porque dijo que el campo iba a cambiar y que, incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo así se establece, pero en el Presupuesto "nada de eso viene" y eso no lo dicta nadie más que el Presidente.

Más temprano, los inconformes cerraron los cuatro accesos vehiculares, así como los dos peatonales, con el fin de exigir más presupuesto para el campo.

Esto se da de cara a la aprobación del PEF 2020. Además, se tenía prevista la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Con información de Víctor Chávez y Notimex