Suspenden en Puebla actividades masivas por COVID-19

PUEBLA.- Ante los riesgos que enfrentan por el COVID-19, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anunció que se suspenderán actividades masivas como los martes ciudadanos, pero se atenderá por día a un promedio de 20 personas en Casa Aguayo, sede del poder Ejecutivo local.

Asimismo se mantendrán las giras de trabajo aunque no serán masivas, porque "la gente tiene que ver a su gobernador", dijo este martes en rueda de prensa.

El mandatario local dijo que no se minimiza la situación, pero la autoridad debe seguir trabajando. Ante ello se hace labor de contención y de control de la enfermedad "porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto porque es muy difícil de preveer su acción".

Afirmó que se tiene ya 201 comités de salud en igual número de ayuntamientos y se pretende que en breve se completen los 217 municipios.

De igual forma, comentó que se licitan ante la Federación casi 200 millones de pesos extraordinarios para poder enfrentar la pandemia en el estado.

Asimismo, dijo que por seguridad de los burócratas, se decreta que trabajadores del Estado que sean adultos mayores, discapacitados o mujeres embarazadas, suspenderán labores del 23 de marzo al 23 de abril, con el pago íntegro de su salario. En el caso de las mujeres se permitirá retrasar el horario de ingreso.

Asimismo, el mandatario fue cuestionado en torno a si podría darse exención de impuestos a empresas por el impacto económico que traerá la cuarentena de la propagación del virus, dijo que no se descarta pero hasta momento no se contempla. Barbosa pidió solidaridad a la iniciativa privada y que no se aprovechen de la coyuntura para buscar beneficios.

Finalmente, en la misma rueda de prensa el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, señaló que hay otros 3 casos de coronavirus en Puebla aún por confirmar, por lo que todavía se mantiene en 9 el número de contagios.