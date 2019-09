Suprema Corte reactiva fuero para jueces de Jalisco y Michoacán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes reactivar el fuero para magistrados, jueces y consejeros de los poderes judiciales de Jalisco y Michoacán.

Al analizar dos controversias constitucionales, los ministros resolvieron, por mayoría de 9 votos a dos, invalidar las reformas en dichos estados que eliminan el juicio de procedencia o desafuero como requisito para que juzgadores y consejeros puedan ser sometidos a proceso penal.

Los ministros estimaron que la eliminación de dicho requisito atenta contra la independencia judicial, ya que la figura del desafuero protege a los juzgadores de ser procesados por acusaciones infundadas.

Señalaron que, aunque los estados pueden establecer otros mecanismos para proteger a los jueces, en Jalisco se eliminó esa figura sin que se hubiera dado ninguna justificación específica ni se hubieran implementado otros mecanismos que pudieran proteger la independencia judicial.

Cabe destacar que la reforma de 2016 a la Constitución de Jalisco se eliminó la figura de desafuero para la totalidad de servidores públicos (más de mil 600), incluidos magistrados, jueces y consejeros.

La determinación de la Suprema Corte solo beneficia a estos últimos al advertir que la derogación del fuero para juzgadores es regresiva y, por tanto, inconstitucional.

En el caso de Jalisco, la Suprema Corte invalidó también la disposición que preveía la separación del cargo de aquellos juzgadores privados de su libertad con motivo de un proceso penal.

Según la mayoría del Pleno, si se entiende que se puede destituir a un Magistrado cuando sea privado de su libertad con motivo de una medida cautelar, se afectaría fuertemente la inamovilidad.

Y si se entendiera que la privación de la libertad tiene que suceder con motivo de una sentencia firme, la medida sería sumamente gravosa ya que se aplicaría por igual sin importar la temporalidad de la sanción privativa de la libertad del magistrado o consejero.

En el caso de Michoacán, la sentencia de la Corte sólo beneficia a los 20 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a tres consejeros del Poder Judicial; en el caso de los jueces de primera instancia, estos no tenían fuero.

Los únicos que votaron por suprimir el fuero a los juzgadores fueron el presidente Arturo Zaldívar, y la ministra Yasmín Esquivel.

Por la noche, el ministro Zaldívar escribió en su cuenta de Twitter: “No hay un derecho al fuero. La declaratoria de procedencia no es esencial para la independencia judicial. Los jueces no tenemos derecho a una situación privilegiada de la que no gozan otros servidores públicos y los ciudadanos. Es válido quitar barreras que provocan impunidad”.