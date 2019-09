Subrogar distribución de medicamentos fue una decisión equivocada: Zoé Robledo

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que la decisión de subrogar el servicio de distribución de medicamento fue errónea, ya que causó una concentración en las empresas.

“El IMSS tomó una decisión equivocada, declarar que el instituto no tenía vocación en la distribución de medicamentos. Yo creo que sí por una razón, ¿qué pasa con una epidemia, un desastre natural? Cualquier tipo de contingencia a la que podemos estar sujetos. Creo que una institución de este tamaño, que ha logrado tantas cosas, tantos avances, tantos descubrimientos (...) era capaz de entregar medicamentos a todo el país”, señaló el funcionario.

En entrevista con Adela Micha para el programa En EF y por Adela, de El Financiero Bloomberg, sostuvo que la “lógica privatizadora” de subrogar los servicios de distribución causó una dependencia a las empresas privadas .

“La lógica privatizadora de decir 'no, subrógalo', nos llevó no a una eficiencia sino a una dependencia de las empresas privadas. Entonces de pronto alguien, con una distribuidora, te podía decir 'pues no te voy a distribuir, y me voy a esperar a que estés en el filo del abismo y tengas que salirme a comprar, sin licitar, de manera directa, al precio que yo te diga'”, dijo.

Al respecto, comentó que, aunque actualmente no se está planteando hacerse cargo de la distribución, “es una idea, queremos trabajar hacia allá”.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre el desabasto de medicamentos tales como el Metotrexato, utilizado para tratar el cáncer infantil, descartó una crisis y señaló que, de existir, se registraría en la mayoría de las claves las que conforman el cuadro básico de cada institución.

“No hay una crisis de desabasto. Primero te diría que el sistema de salud, desde hace muchos años, estaba completamente desfragmentado, en pedacitos. Por un lado, el Seguro Social, por otro lado el ISSSTE, las entidades con la Federalización, con sistemas de salud que más o menos funcionaban, y otros que son una verdadera desgracia.

“Y en medio de eso una profunda corrupción, no lo estoy declarando, son las auditorías que se han hecho a fondos que se operaban desde el Seguro Popular, gobiernos estatales que recibían el dinero federal y lo usaban para otras cosas; el propio Gobierno en el mejor de los casos, si no es que era para sus bolsas o para campañas políticas”, apuntó.

En el caso particular del Metotrexato, sostuvo que este era un problema que se tuvo con una farmacéutica, problema por el cual, mencionó, deberán existir sanciones.