Seguridad Pública busca hacer base de datos con identificación de migrantes... y la compartirá con EU

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo este miércoles que se pide a los migrantes una identificación para recopilar una base de datos, la cual puede ser utilizada con el fin de conocer a las bandas de traficantes de personas.

Entrevistado en Palacio Nacional, Durazo explicó que desde el Senado ya se avanza en una legislación para que sea obligatorio que las compañías transportistas pidan una identificación para quien quiera viajar al norte de la República.

El funcionario federal comentó que “el protocolo lo establece ya una modificación que se propuso a un par de leyes que ya están en el Senado. Va a ser mediante modificación legal que se pedirá a las empresas solicitar una identificación oficial a cualquiera que busque moverse hacia el norte de la República”.

Durazo agregó que “no tenemos que sorprendernos en una cuestión tan elemental. Tenemos que poder orden, tenemos que saber quién entra y quién sale del país y sobre todo tenemos que ir haciendo una base de datos suficientemente amplia como para generarnos con el tiempo información que nos dé capacidad para generar inteligencia y poder actuar contra esas bandas de traficantes de personas”.

Sobre si estas bases se compartirán con Estados Unidos y Centroamérica, el secretario de seguridad respondió que “hay protocolos de colaboración muy amplios con Centroamérica y con Estados Unidos, en diversas materias, particularmente en el tema de migrantes”.

"Hay 12 mecanismos de colaboración de distinta naturaleza. Intercambiamos información para ayudar a darle más eficacia al trabajo de investigación de los cuerpos de seguridad y de inteligencia”, añadió.

Del caso de Veracruz, donde murió una mujer migrante, Durazo dijo que “las primeras informaciones nos indican que no solo no se detuvieron, sino que dispararon y hubo agresiones contra el personal, y el personal de la base de este retén disparó lastimando a uno de estos migrantes. Estamos en proceso de investigación, se dio parte a las autoridades de inmediato y no tenemos todavía concluida la investigación ni los suficientes elementos, pero no nos sorprendería que termináramos identificando a elementos del crimen organizado o que participan en el tráfico de personas que en el sur-sureste del país lamentablemente es muy común”.