SRE reduce sus viajes a países con restricción por COVID-19

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la Cancillería ha reducido sus viajes a los países que tienen restricción por la pandemia del COVID-19, tras recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Entrevistado luego de encabezar el Conversatorio con María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ebrard Casaubón aclaró que aunque no se han suspendido los vuelos al exterior, si se ha reducido la frecuencia con la que México asiste a los eventos internacionales.

“Estamos siguiendo la recomendación de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, pero eso no significa que estamos cancelando todos los vuelos”, dijo.

El canciller informó que hasta el momento no se tiene ninguna solicitud por parte de integrantes del Servicio Exterior Mexicano, sobre todo en Europa, que estén deseando regresar a México, por la propagación del coronavirus y tampoco se tienen casos de mexicanos radicados en el extranjero contagiados de coronavirus, reporte que incluye a diplomáticos.

"No tenemos eso.Tenemos una red, un sistema todos los días porque estamos monitoreando si acaso hay mexicanos que necesiten apoyo en algún país, que estuvieran enfermos.Hasta ahora no tenemos ese reporte, desde luego están incluidos los servidores públicos que están en el Servicio Exterior, tanto locales como los que van de México. Y hasta este momento no tengo noticia de una solicitud de traslado por ese motivo, si se llegara a dar la analizamos inmediatamente", dijo..

Respecto a las acciones que México pudiera imponer en la frontera con Estados Unidos para restringir los cruces, señaló que no se ha hablado de eso con el gobierno de Donald Trump pero “vamos a ver qué decisiones tomamos nosotros y cuáles ellos”.

Dijo que la principal afectación de la decisión de Trump de restringir los vuelos provenientes de países europeos se va a dar en la economía global. “El problema que tienen estas medidas, que son, cada país las tiene que implementar de acuerdo a su problemática específica, es que tienen un efecto económico, pero lo primero es la salud”, apuntó.

Asimismo, rechazó que México pueda ser el paso para personas europeas que quieran viajar a Estados Unidos pues dijo que México tiene control de sus vías aéreas. “No podrían porque vía aérea tenemos el control. No puedes tú pasar por el aeropuerto sin que México se entere quién eres y a dónde vas”.

En cuanto al control de la Frontera Sur, indicó que eso está en manos de la secretaria de Salud, quien ya fijó los protocolos a seguir. “Hay un operativo que ellos están coordinando. Pero si se requiere tomar más medidas, fase dos, fase tres, pues ya están previstas, ya la Secretaría de Salud nos dijo qué tenemos que hacer”, resaltó.