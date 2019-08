"Soy un hombre de palabra": AMLO inicia campaña de spots de primer informe

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador publicó este domingo el primer spot previo a su primer informe de Gobierno en el que habla de la economía del país.

"No es por presumir pero soy un hombre de palabra", dice el mandatario.

"No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó fue el salario mínimo 16 por ciento como no había sucedido en 36 años. Se está entregando más apoyo a la gente humilde a la gente pobre, los compromisos se cumplen", añade.

Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

El informe será entregado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el domingo 1 de septiembre en la cámara de Diputados.

El presidente ofrecerá un mensaje previo en Palacio nACIONAL.