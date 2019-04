Soy socio, no empleado de AMLO: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, afirmó en La Silla Roja que no es un empleado sino un socio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Monreal dijo que en el año 2000, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de CDMX y él era gobernador de Zacatecas, le comentó:

“'Quiero que veas en mí no a un empleado o un incondicional. Yo aspiro a ser una especie de socio de proyecto de nación, en donde lo que pueda expresar y lo que pueda decir, aportar o proponer, me escuches. No quiero que me trates como subordinado, quiero ser un socio'”, detalló al respecto.

Agregó que él le ha dicho al presidente su parecer sobre distintos temas de la agenda legislativa.

"Le digo: 'siento que esto no está funcionando o no va a salir bien', en materia legislativa y política".

Argumentó que nunca ha recibido de AMLO un regaño o un golpe de mando: "quizá por eso tengamos una relación afectiva, yo no engaño y el tampoco", indicó.

Aunque declaró que la relación entre ambos se enfrió cuando él se desempeñaba como jefe de la entonces delegación Cuauhtémoc y buscó lanzarse para la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

"Quizá no le gustó a él (a AMLO) mi cercanía, mi colaboración con ciertos entes políticos", detalló Monreal.

"Yo tenía que buscar recursos, me entendí bien con (Miguel Ángel) Mancera (entonces jefe de Gobierno de la CDMX); el propio Enrique Peña Nieto; platicaba con (el secretario de) Hacienda, (Luis Videgaray)", ejemplificó.

Monreal Ávila anunció el viernes pasado que propondrá una iniciativa de ley para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal.

Monreal añadió que revisará la iniciativa en los siguientes días y que la espera presentar esta semana.