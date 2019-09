'Soy Maderista, no reelección': AMLO sobre diputado tabasqueño que pide cambiar la Constitución

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles que no va a reelegirse en la Presidencia, luego de que un diputado en Tabasco propusiera cambiar la Constitución para que esto sea posible.

"Soy Maderista, no reelección. Además, por eso me estoy aplicando a fondo para hacer las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención, no me voy a reelegir, es un asunto de principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, no soy un ambicioso vulgar", apuntó el mandatario.

Esto luego de que en Tabasco un diputado de Morena pidiera el martes que se modifique la Constitución para asegurar la reelección de AMLO.

"No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó, por eso les pido a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, ese legendario artículo para que quede de esta forma: 'Sufragio efectivo, sí reelección'. Porque queremos Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia de la República.

"Señor presidente, esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano, pero si usted no quiere tomarlo como exigencia, tómelo como una súplica de parte de la historia", dijo el legislador Charlie Valentino León Flores.

El 19 de marzo, el mandatario federal firmó en la conferencia matutina una carta en la que se comprometió a no reelegirse en 2024.

El 25 de julio, firmó este documento ante un notario público, también durante una conferencia, y afirmó que no se aferrará a su cargo.